Футбол

Нева СпортНева Спорт«Барселона» может избавиться от Гризманна из-за его конфликта с Месси

Как сообщает Le10Sport, из-за напряженных отношений француза с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси клуб рассматривает вариант с использованием Гризманна в сделке по Неймару. Нападающий может покинуть команду уже следующим летом, если их отношения с Месси не наладятся.
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«Барселона» может обменять Гризманна в «ПСЖ» на Неймара

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«Барселона» может избавиться от Гризманна

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