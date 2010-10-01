Футбол
Нева Спорт«Барселона» может избавиться от Гризманна из-за его конфликта с Месси
Как сообщает Le10Sport, из-за напряженных отношений француза с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси клуб рассматривает вариант с использованием Гризманна в сделке по Неймару. Нападающий может покинуть команду уже следующим летом, если их отношения с Месси не наладятся.
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Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Samsung, Huawei и Xiaomi
По словам экспертов, уязвимость затрагивает телефоны на Android версии 8.х и выше и следующие модели смартфонов: Samsung Galaxy S7, S8, S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, A1, Huawei P20, а также Google Pixel 2.
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура.
Происшествия
Reuters: за три дня протестов в Ираке погибли 65 человек
Число жертв за три дня протестов в Ираке возросло до 65. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
Авто
В РФ упал спрос на автомобили с газовыми двигателями
Спрос на автомобили с газовыми двигателями в России за последний год упал на 66%.
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели открытую тренировку в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
Политика
Путин заявил о невозможности сдержать Китай
Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получат нижегородские двигатели
Как информирует портал НТА-Приволжье, опираясь на пресс-центр Заволжского филиала ООО «УАЗ», на предприятие начался массовый выпуск улучшенных двигателей для моделей «УАЗ Патриот» с АКПП.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк
Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
Общество
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Общество
Анджелина Джоли воссоединилась с покинувшим ее сыном
Как призналась Джоли на предыдущей премьере того же фильма — в Лос-Анджелесе, состоявшейся на днях, она очень надеялась, но не была уверена, что Мэддокс прилетит к ней в Японию.
Политика
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей
Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».
Происшествия
Суд арестовал активы фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал активы фигурантов по делу инвестиционного фонда Baring Vostok, в том числе и квартиры. Об этом «РИА Новости» сообщили в фонде.
Армия и оружие
В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию «Воронеж»
Новейшую радиолокационную станцию "Воронеж", входящую в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), построят в Севастополе в 2024 году, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.
Космос
Две женщины впервые выйдут в открытый космос
Кристина Кук и Джессика Мейр станут первой парой женщин, которые выйдут в открытый космос, сообщила на брифинге заместитель руководителя группы астронавтов Кэтрин Макартур, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Гендиректор Black Star Пашу: «С Тимати часто конфликтуем»
36-летний Павел Курьянов, которого друзья и близкие называют просто Пашу, вот уже много лет возглавляет продюсерский центр Black Star.
Происшествия
Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.
Армия и оружие
США испытали новую противокорабельную ракету
По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Армия и оружие
Космические войска РФ в 2019 году проконтролировали сход с орбиты свыше 200 объектов
Российская система контроля космического пространства (СККП) в 2019 году проследила за падением более 200 космических объектов.
Спорт
Российские атлеты взяли серебро и бронзу на ЧМ-2019 в прыжках в высоту
Российский прыгун в высоту Михаил Акименко взял «серебро» на чемпионате мира по легкой атлетике.
Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.