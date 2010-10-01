Как сообщает Le10Sport, из-за напряженных отношений француза с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси клуб рассматривает вариант с использованием Гризманна в сделке по Неймару. Нападающий может покинуть команду уже следующим летом, если их отношения с Месси не наладятся.

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«Барселона» может избавиться от Гризманна из-за его конфликта с Месси

Армия и оружие Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры Вечером в четверг, 4 октября, сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из ИГИЛ* на позиции правительственных войск недалеко от города Пальмира, сообщает газета Al Watan.

Игры Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева запустила игровой онлайн-сервис GFN.ru и вложила в него более 1 млрд руб. Игровая индустрия в России растет, но местным компаниям пока не удавалось создать значимых проектов, считают эксперты.

Общество Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются По словам Гийома Ошальтера, генерального менеджера «Санофи Пастер» в России и Белоруссии (производитель вакцины «Ваксигрип»), поставка вакцины задерживается «в связи с непредвиденными затруднениями на финальном этапе производства вакцин».

Политика В Раде поддержали «формулу Штайнмайера» Согласование «формулы Штайнмайера» открывает путь к установлению мира в Донбассе, заявил глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич.

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Политика В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.

Здоровье ВОЗ: в России на 43% снизилось потребление алкоголя Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении общего количества употребляемого в России алкоголя на душу населения на 43% с 2003 по 2016 годы.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.