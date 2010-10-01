Футбол
Нева Спорт«Барселона» может избавиться от Гризманна из-за его конфликта с Месси
Как сообщает Le10Sport, из-за напряженных отношений француза с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси клуб рассматривает вариант с использованием Гризманна в сделке по Неймару. Нападающий может покинуть команду уже следующим летом, если их отношения с Месси не наладятся.
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Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Армия и оружие
Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры
Вечером в четверг, 4 октября, сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из ИГИЛ* на позиции правительственных войск недалеко от города Пальмира, сообщает газета Al Watan.
Армия и оружие
В США определились со сроками лишения паспортов злостных неплательщиков
Под категорию злостных неплательщиков попадают граждане США, у которых накопилось более $52 тыс. долгов.
Игры
Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга
Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева запустила игровой онлайн-сервис GFN.ru и вложила в него более 1 млрд руб. Игровая индустрия в России растет, но местным компаниям пока не удавалось создать значимых проектов, считают эксперты.
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Общество
Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются
По словам Гийома Ошальтера, генерального менеджера «Санофи Пастер» в России и Белоруссии (производитель вакцины «Ваксигрип»), поставка вакцины задерживается «в связи с непредвиденными затруднениями на финальном этапе производства вакцин».
Политика
В Польше обвинили США в выдумывании угроз от России
Соединенные Штаты придумали военную угрозу, которая якобы исходит со стороны России, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
Культура
Стал известен победитель шоу «Голос 60+»
После завершения голосования был определен победитель второго сезона шоу «Голос 60+».
Политика
В Раде поддержали «формулу Штайнмайера»
Согласование «формулы Штайнмайера» открывает путь к установлению мира в Донбассе, заявил глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич.
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Космос
Во льдах Энцелада найдена органика
Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Политика
Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии
Здоровье
Чувашию назвали среди регионов, где самые больные пенсионеры
Люди старше трудоспособного возраста стали чаще болеть Чувашия попала в антирейтинг по заболеваемости пенсионеров.
Космос
3 октября 20-метровый астероид опасно приблизится к Земле
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Политика
В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине
Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
Здоровье
ВОЗ: в России на 43% снизилось потребление алкоголя
Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении общего количества употребляемого в России алкоголя на душу населения на 43% с 2003 по 2016 годы.
Политика
В Иране задержана журналистка из России
Происшествия
Футболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки
В Бельгии назревает скандал, связанный с сексуальными похождениями футболистов.
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Футбол
Уткин: пригласите Фаберже тренировать «Спартак»!
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Космос
Российские приборы установят на индийский аппарат для изучения Венеры
Российские научные приборы могут отправиться изучать Венеру на индийской автоматической межпланетной станции «Шукраян».