Футбол
Нева Спорт«Барселона» может избавиться от Гризманна из-за его конфликта с Месси
Как сообщает Le10Sport, из-за напряженных отношений француза с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси клуб рассматривает вариант с использованием Гризманна в сделке по Неймару. Нападающий может покинуть команду уже следующим летом, если их отношения с Месси не наладятся.
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Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».
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Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
На реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году городу было предоставлено 1,8 млрд рублей, однако после осмотра дорожной сети Трутнев жёстко раскритиковал работу мэра Олега Гуменюка.
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Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.
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Депутат Рады обвинил Россию в перекрытии поставок угля на Украину
Депутат Верховной рады Украины Михаил Волынец на своей официальной странице в социальной сети выступил с обвинениями России в перекрытии поставок энергетического угля через белорусский коридор.
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Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
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Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника
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В России представили смартфон с «водопадным» экраном Vivo Nex 3. Цена
Компания Vivo анонсировала на российском рынке смартфон Nex 3 с безрамочным экраном "водопадного" типа, который охватывает практически всю его лицевую поверхность.
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Ученые нашли замену зубным имплантам
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Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
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В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском 02 октября в 23:01
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В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.
Газета.Ru 17:54
Футбол
УЕФА возбудил дело после матча «Ливерпуля» с «Зальцбургом»
УЕФА принял решение о возбуждении дела по итогам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Зальцбургом» (4:3). Хозяевам вменяют неспособность удержать посторонних лиц от выхода на поле во время матча, в то время как гостям – поведение фанатов, которые бросали на поле посторонние предметы.
Евро-футбол.ру 17:17
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Футбол
Сборная России по регби проиграла Ирландии на КМ в Японии
Сборная России потерпела поражение от Ирландии в матче группового этапа Кубка мира по регби. Встреча завершилась со счётом 0:35.
RT на русском вчера в 08:12
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Российская газета 19:56
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
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Парализованный мужчина снова ходит с управляемым мозгом экзоскелетом
Человек, парализованный от плеч, может ходить, используя новаторскую роботизированную систему с четырьмя конечностями, или экзоскелет, который управляется и контролируется сигналами из его мозга.
MedikForum.ru 00:20
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Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
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Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС 16:36
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время 14:51
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс вчера в 02:53
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Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
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Новый президентский лимузин презентовали в Китае
Во время парада, приуроченного к 70-летию основания Китайской Народной Республики председатель Китая Си Цзиньпин передвигался на новом лимузине Hongqi L9.
Тарантас Ньюс 12:02
Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
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