На заседании будет решён вопрос с зарплатами игроков. Ранее казахстанский клуб «Каспий» отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса. Меры по временному снижению зарплат предприняли также шотландский «Хартс» и швейцарский «Сьон».

«Барселона» может попросить игроков пойти на снижение зарплаты

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