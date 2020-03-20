Коронавирус

ЧемпионатЧемпионат«Барселона» может попросить игроков пойти на снижение зарплаты

На заседании будет решён вопрос с зарплатами игроков. Ранее казахстанский клуб «Каспий» отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса. Меры по временному снижению зарплат предприняли также шотландский «Хартс» и швейцарский «Сьон».
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«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

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«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

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Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

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Еще недавно сыну рэпера сделали обрезание по еврейским традициям, а тут - "крещение", «Джигану, похоже, снова пора в рехаб», - решили пользователи, которые тщательно следят за инста-блогом рэпера.
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Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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