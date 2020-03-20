Коронавирус
Чемпионат«Барселона» может попросить игроков пойти на снижение зарплаты
На заседании будет решён вопрос с зарплатами игроков. Ранее казахстанский клуб «Каспий» отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса. Меры по временному снижению зарплат предприняли также шотландский «Хартс» и швейцарский «Сьон».
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Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Автоспорт
Все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне
Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Раскрыт один из главных очагов распространения коронавируса в Европе
Австрийский Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе.
Игры
Capcom представила демоверсию Resident Evil 3 Remake
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Общество
Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Футбол
Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА
Шоу-бизнес
«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фанатов новым признанием
Еще недавно сыну рэпера сделали обрезание по еврейским традициям, а тут - "крещение", «Джигану, похоже, снова пора в рехаб», - решили пользователи, которые тщательно следят за инста-блогом рэпера.
Общество
Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне
Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Наука
В России начали испытания вакцины против коронавируса
В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Армия и оружие
ВМС Украины планируют разместить военную базу в Бердянске
Происшествия
В Индии казнены участники группового изнасилования студентки
В пятницу, 20 марта, в Индии были казнены 31-летний Акшай Тхакур, 25-летний Паван Гупта, 26-летний Винай Шарма и 32-летний Мукеш Сингх, подвергшие студентку групповому изнасилованию в 2012 году.
Политика
Польское СМИ испугалось российского «электронного колпака» для Европы
Россия в скором времени поставит на боевое дежурство РЛС нового поколения "Воронеж", которое накроет Европу "электронным колпаком", пишет польское издание Onet.
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Политика
ЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина
Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции.
Общество
В Польше ввели режим эпидемии из-за коронавируса
В Польше в связи с распространением коронавируса вводится режим эпидемии, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Энергетика
Цена нефти WTI упала более чем на 10%
Мировые цены на нефть марки Brent снизились почти на 4%, а на нефть марки WTI — более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Гаджеты
Apple ограничила продажу iPhone до двух устройств в одни руки
Проблемы с поставками, которые возникли у корпорации Apple на фоне пандемии коронавируса, заставили купертиновцев огранить онлайн-продажи смартфонов iPhone.
Общество
В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.