Коронавирус
Чемпионат«Барселона» может попросить игроков пойти на снижение зарплаты
На заседании будет решён вопрос с зарплатами игроков. Ранее казахстанский клуб «Каспий» отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса. Меры по временному снижению зарплат предприняли также шотландский «Хартс» и швейцарский «Сьон».
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Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
В Польше объявили эпидемию коронавируса
По последним данным, в Польше зарегистрировано 411 случаев заражения коронавирусом, шесть человек умерли.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран
Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
Энергетика
Нефть на торгах продолжает дорожать
Наука
В Роспотребнадзоре начались испытания вакцины от коронавируса
Исследователи научного центра Роспотребнадзора уже начали проводить тестирование вакцины против корнавируса, которую получили, используя широко применяемые рекомбинаторные вирусные векторы гриппа, кори и везикулярного стоматита, а также многообещающие технологии синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины, пишут на официальном сайте ведомства.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Происшествия
В Киеве завели дело из-за сокрытия клиникой коронавируса у пациента
Sergei Chuzavkov / Globallookpress Киевская прокуратура возбудила уголовное дело после того, как частная клиника в украинской столице скрыла случай заражения коронавирусом.
Музыка
Пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Кино
К началу уик-энда российские кинотеатры потеряли 43% зрителей
Аудитория всех российских кинотеатров в четверг, 19 марта, снизилась по сравнению с четвергом, 12 марта, на 43%, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Космос
«Союз» со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос".
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Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса
Множество туристов из разных стран Европы заразились коронавирусом в австрийском регионе Пацнаун-Ишгль, известном своими горнолыжными курортами, пишет Der Spiegel.
Общество
В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Nokia 8.3 5G
В продаже смартфон появится в четвертом квартале.
Авто
Универсалы Audi A6 Avant и Allroad сертифицированы для России
Обычная пятидверка получила двигатели 2.0 TFSI и 2.0 TDI (оба по 190 л.с. и оба в паре с семиступенчатым «роботом») и трёхлитровый V6 3.0 TDI (249 л.с.) с восьмидиапазонным «автоматом».
Футбол
Футбол сегодня: матчи проходят в чемпионатах Беларуси и Австралии
Сегодня, 20 марта, состоятся две встречи в Высшей лиге чемпионата Беларуси.
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.