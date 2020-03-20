Коронавирус

ЧемпионатЧемпионат«Барселона» может попросить игроков пойти на снижение зарплаты

На заседании будет решён вопрос с зарплатами игроков. Ранее казахстанский клуб «Каспий» отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса. Меры по временному снижению зарплат предприняли также шотландский «Хартс» и швейцарский «Сьон».
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«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

Sports.ru06:10

«Барселона» может попросить своих игроков пойти на понижение зарплаты

Sport24.ru07:40

«Барселона» может попросить игроков пойти на снижение зарплаты

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СМИ: «Барселона» планирует снизить заработные платы футболистов из-за коронавируса

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Руководство «Барселоны» попросит игроков согласиться на понижение зарплат

Soccer.ru06:43

СМИ узнали о планах «Барселоны» попросить игроков о понижении зарплат

РБК08:08

«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

Бомбардир.ру06:47
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Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

В Польше объявили эпидемию коронавируса

По последним данным, в Польше зарегистрировано 411 случаев заражения коронавирусом, шесть человек умерли.
Говорит Москва 13:59
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Общество

Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран

Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
Известия 15:07
Энергетика

Нефть на торгах продолжает дорожать

BFM.ru 00:43
Наука

В Роспотребнадзоре начались испытания вакцины от коронавируса

Исследователи научного центра Роспотребнадзора уже начали проводить тестирование вакцины против корнавируса, которую получили, используя широко применяемые рекомбинаторные вирусные векторы гриппа, кори и везикулярного стоматита, а также многообещающие технологии синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины, пишут на официальном сайте ведомства.
Радио Комсомольская правда вчера в 22:49
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru вчера в 10:34
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM 07:03
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости 07:14
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Происшествия

В Киеве завели дело из-за сокрытия клиникой коронавируса у пациента

Sergei Chuzavkov / Globallookpress Киевская прокуратура возбудила уголовное дело после того, как частная клиника в украинской столице скрыла случай заражения коронавирусом.
РЕН ТВ 06:52
Музыка

Пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения

News.ru вчера в 10:44
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Кино

К началу уик-энда российские кинотеатры потеряли 43% зрителей

Аудитория всех российских кинотеатров в четверг, 19 марта, снизилась по сравнению с четвергом, 12 марта, на 43%, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК 14:16
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Космос

«Союз» со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 18 марта в 02:40
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
Происшествия

В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

РИА Новости 16:24
Общество

Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15:45
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru 12:44
Общество

Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса

Множество туристов из разных стран Европы заразились коронавирусом в австрийском регионе Пацнаун-Ишгль, известном своими горнолыжными курортами, пишет Der Spiegel.
Ведомости 10:18
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

РИА Новости 15:01
Общество

В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Известия 14:14
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Nokia 8.3 5G

В продаже смартфон появится в четвертом квартале.
Astera вчера в 13:58
Авто

Универсалы Audi A6 Avant и Allroad сертифицированы для России

Обычная пятидверка получила двигатели 2.0 TFSI и 2.0 TDI (оба по 190 л.с. и оба в паре с семиступенчатым «роботом») и трёхлитровый V6 3.0 TDI (249 л.с.) с восьмидиапазонным «автоматом».
Драйв 11:59
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Футбол сегодня: матчи проходят в чемпионатах Беларуси и Австралии

Сегодня, 20 марта, состоятся две встречи в Высшей лиге чемпионата Беларуси.
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Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Газета.Ru вчера в 18:19
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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