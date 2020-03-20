Коронавирус

ЧемпионатЧемпионат«Барселона» может попросить игроков пойти на снижение зарплаты

На заседании будет решён вопрос с зарплатами игроков. Ранее казахстанский клуб «Каспий» отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса. Меры по временному снижению зарплат предприняли также шотландский «Хартс» и швейцарский «Сьон».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

Sports.ru06:10

«Барселона» может попросить своих игроков пойти на понижение зарплаты

Sport24.ru07:40

«Барселона» может попросить игроков пойти на снижение зарплаты

Чемпионат10:42

СМИ: «Барселона» планирует снизить заработные платы футболистов из-за коронавируса

Матч ТВ10:28

Руководство «Барселоны» попросит игроков согласиться на понижение зарплат

Soccer.ru06:43

СМИ узнали о планах «Барселоны» попросить игроков о понижении зарплат

РБК08:08

«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

Бомбардир.ру06:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова поздравила дочь Тимати мимишным фото

Srnsk 09:11
Политика

ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:40
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Экономика

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ 18:57
Энергетика

Нефть может упасть до $5 за баррель

Нефтяные трейдеры, которые переживают обвал рынка в условиях распада сделки ОПЕК+ и пандемии COVID-19, сообщили о том, что ситуация может усугубиться и цена нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.
Московский Комсомолец 02:43
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости 07:14
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Эхо Москвы 04:05
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:16
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
Здоровье

В Кузбассе выросло число жителей с подозрением на коронавирус

Число жителей Кузбасса, находящихся под присмотром врачей в стационаре из-за подозрения на COVID-19, увеличилось с 3 до 8 человек за сутки, заявил 20 марта заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам социального развития Алексей Цигельник в ходе пресс-конференции.
Красная весна 15:03
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 04:55
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
REGNUM 12:33
Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Российская газета вчера в 02:40
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Киберспорт

ForZe распустила состав по Dota 2

CyberSport.ru вчера в 13:28
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Политика

Мадуро: Россия поможет Венесуэле в борьбе с коронавирусом

Россия предоставит Венесуэле помощь для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с вице-президентом Делси Родригес.
Газета.Ru 20:24
Общество

WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией

Чиновники из американского Минэнерго пытаются уговорить администрацию президента США Дональда Трампа заключить с Саудовской Аравией «нефтяной союз», и если Вашингтону удастся создать такой альянс с Эр-Риядом, королевство может выйти из ОПЕК.
Комсомольская правда 19:59
Культура

Бекмамбетов переснял отрывок из «Иван Васильевич меняет профессию»

Режиссер Тимур Бекмамбетов переснял эпизод из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» ко дню рождения сестры Игоря Крутого.
Телеканал 360° 19:53
Политика

В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Известия 16:51
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv 09:10
Армия и оружие

Южная Корея сообщила о запуске КНДР снаряда в сторону Японского моря

РБК 19:31
Футбол

Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»

Газета.Ru 17:05
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Здоровье

Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Обзор газет вчера в 08:59
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
РБК 00:46
Культура

Александринский театр сыграет премьеры в пустом зале

Поребрик.Медиа вчера в 02:09
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное