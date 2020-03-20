Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.ру«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с сокращением зарплат футболистов. По информации AS, каталонский клуб может попросить игроков пойти на понижение окладов в связи с финансовыми трудностями, возникшими из-за пандемии коронавируса.
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«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

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«Барселона» может попросить своих игроков пойти на понижение зарплаты

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«Барселона» может попросить игроков пойти на снижение зарплаты

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СМИ: «Барселона» планирует снизить заработные платы футболистов из-за коронавируса

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Руководство «Барселоны» попросит игроков согласиться на понижение зарплат

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«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

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