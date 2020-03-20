Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с сокращением зарплат футболистов. По информации AS, каталонский клуб может попросить игроков пойти на понижение окладов в связи с финансовыми трудностями, возникшими из-за пандемии коронавируса.

«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

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