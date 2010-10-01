Футбол
Vprognoze.ru«Барселона» может расстаться с Гризманном из-за его конфликта с Месси
Отмечается, если в ближайшее время отношения Месси и Гризманном не наладятся, то каталонский клуб может использовать француза для переговоров с «ПСЖ» по возвращению Неймара. Антуан Гризманн перешел в каталонский клуб в летнее трансферное окно из «Атлетико».
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СМИ: Гризманн может покинуть «Барселону» из-за напряженных отношений с Месси
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