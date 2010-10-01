Футбол
Бомбардир.ру«Барселона» может заменить Суареса Кейном или Мбаппе
По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»). При этом главными целями «Барсы» считаются Мбаппе и Кейн.
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МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
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В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
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Ученые выяснили, чем опасны змееголовые рыбы
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Испания упустила победу над Норвегией в матче отбора Евро-2020
Сборная Испании на последних минутах упустила победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 с национальной командой Норвегии.
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Ugpressa.ru вчера в 13:05
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
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Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Уфе, в результате ДТП пострадали десять человек.
РБК 16:32
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Третья допинг-проба Спонга оказалась чистой
Нидерландский боксёр супертяжёлого веса Тайрон Спонг сообщил, что третья допинг-проба, взятая у него в преддверии поединка с Александром Усиком, дала отрицательный результат.
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Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
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Российская газета вчера в 03:30
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
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Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 10 октября в 00:37
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Российская газета вчера в 21:31
Армия и оружие
Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции
В Совете безопасности ООН не смогли прийти к общему мнению для утверждения заявления по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии.
Российская газета 16:42
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза 10 октября в 17:58
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Италия обыграла Грецию и вышла на Евро-2020
Сборная Италии одержала домашнюю победу над командой Греции (2:0) в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе J. На 64-й минуте в ворота греков был назначен пенальти — мяч попал в руку Бухалакису.
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В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
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Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
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Происшествия
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
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