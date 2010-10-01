Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Барселона» может заменить Суареса Кейном или Мбаппе

По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»). При этом главными целями «Барсы» считаются Мбаппе и Кейн.
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