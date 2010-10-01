Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Барселона» может заменить Суареса Кейном или Мбаппе

2 фото
По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»). При этом главными целями «Барсы» считаются Мбаппе и Кейн.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» рассматривает пять нападающих на замену Суаресу

ProstoProSport02:56

СМИ: «Барселона» рассматривает Мбаппе в качестве замены Суаресу

Sportbox.RU04:41

«Барселона» назвала 5 претендентов на замену Суаресу

Евро-футбол.ру03:52

Мбаппе может заменить Суареса в «Барселоне»

Soccer.ru04:25

«Барселона» может заменить Суареса Кейном или Мбаппе

Бомбардир.ру04:52

«Барселона» рассматривает на замену Суаресу пятерых кандидатов

Чемпионат02:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон сообщил об обстреле Турцией войск США в Сирии

Американские военные не пострадали и не покинули свои позиции вследствие артиллерийского обстрела турецкими войсками окрестностей города Кобани на севере Сирии ночью 12 октября – говорится в комментарии Пентагона.
Газета.Ru 02:15
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Политика

МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 01:34
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Общество

Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму

REGNUM вчера в 07:32
Музыка

Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет

Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
REGNUM 04:32
Футбол

Защитник «Ростова» запустил новый челлендж в Instagram

Спорт-Экспресс 03:10
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила отказ от общения с журналистами

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что семья не общается с журналистами, так как не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у Роскосмоса

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".
Москва 24 04:40
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru вчера в 21:25
Космос

«Космокурс» хочет отправлять туристов в космос без скафандров

Компания «Космокурс» хочет отправлять туристов в космос без дополнительного снаряжения.
Дни24 вчера в 01:13
Происшествия

Движение на Кольцевой линии московского метро ввели в график

После оперативной проверки состав с людьми продолжил движение, сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе метрополитена.
Говорит Москва вчера в 12:20
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Происшествия

Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Общество

В Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна

Власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах страны, включая Токио.
RT на русском 02:58
Политика

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Происшествия

В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики

Известия вчера в 13:06
Кино

Вышел трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном

Культуромания вчера в 15:29
Гаджеты

Создана операционная система Collapse OS для условий постапокалипсиса

Разработчик Вирджил Дюпри создал операционную систему Collapse OS.
Дни24 00:00
Футбол

Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией

Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
REGNUM 04:30
Гаджеты

Оглашены все обязательные для установки на новый Android приложения

В сети появился документ со списком всех приложений, которые производители смартфонов должны устанавливать на устройства с новой версией операционной системы Android 10.
Ferra вчера в 13:17
Кино

Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»

78.ru 10 октября в 06:24
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Космос

Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике

REGNUM 10 октября в 12:22
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру в квартире

Роспотребнадзор дал советы об оптимальной температуре воздуха в жилых домах. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
МОЁ! Оnline Воронеж 09 октября в 10:55
Экономика

Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Культура

Познер отказался считать коллегой Владимира Соловьева

МонаВиста вчера в 12:36
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 01:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное