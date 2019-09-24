«Барселона» на официальном сайте перечислила главные достижения капитана команды Лионеля Месси в сезоне-2018/19. Аргентинец накануне был назван лучшим футболистом года по версии ФИФА.

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«Барселона» назвала 17 причин, почему Месси — лучший в мире

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