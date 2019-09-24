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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Барселона» назвала 17 причин, почему Месси — лучший в мире

«Барселона» на официальном сайте перечислила главные достижения капитана команды Лионеля Месси в сезоне-2018/19. Аргентинец накануне был назван лучшим футболистом года по версии ФИФА.
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«Барселона» назвала 17 причин, почему Месси — лучший в мире

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«Барселона» неожиданно ответила критикам Месси за полученную награду лучшему футболисту ФИФА

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«Барса» назвала 17 причин, почему Месси – лучший в мире

Sports.ruвчера в 19:24

«Барселона» назвала 17 причин величия Месси

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Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
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Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

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Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019»

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Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции

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Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере

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В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России

Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
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Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической

54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
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Solo опубликовал фотографию с Иваном Ургантом

Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин выложил фотографию с Иваном Ургантом в Instagram.
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Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

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МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

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Популярный голливудский актер Джеффри Райт может сыграть одну из ключевых ролей в новом сольном фильме, посвященном Бэтмену.
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Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале

Главной изюминкой шоу станет то, что ее ведущим будет Гарик Мартиросян.
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Объяснена главная тайна Вселенной

Главную роль в преобладании барионного вещества над антиматерией сыграли три частицы: одна известная хигсовская частица и две еще не открытых, каждая массой около тысячи гигаэлектровольт.
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ЦСКА встретили во Владикавказе с пирогами

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Destiny 2 — Предзагрузка клиента в Steam и тех-работы на сутки

В рамках подготовки выхода «Обитель Теней» в понедельник, 30 сентября, начнутся технические работы, которые продлятся сутки, до самого релиза дополнения.
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В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами

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Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»

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