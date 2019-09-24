Лига чемпионов
Pravda.Ru«Барселона» назвала 17 причин того, что Месси стал лучшим
Пресс-служба "Барсы" привела 17 причин того, что Месси стал лучшим в прошлом сезоне: Месси завоевал чемпионство и Суперкубок Испании. Аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Форвард завоевал "Золотую бутсу" как лучший бомбардир Европы.
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«Барселона» неожиданно ответила критикам Месси за полученную награду лучшему футболисту ФИФА
Спорт день за днемвчера в 02:54
«Барселона» назвала 17 причин, почему именно Месси стал лучшим футболистом года
Sportbox.RU23 сентября в 19:33
«Барселона» назвала 17 причин, по которым Месси стал лучшим футболистом года
Sport24.ru23 сентября в 19:12
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou
Росбалт 22 сентября в 23:14
Политика
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
РИА Новости вчера в 21:13
Здоровье
В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа
Бывший лидер Демократической партии США, кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон высказалась в поддержку инициативы нижней палаты Конгресса о запуске процедуры импичмента главы американского государства Дональда Трампа.
Московский Комсомолец 00:15
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
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Робот Фёдор станет отцом нового поколения космонавтов
Говоря о количестве роботов, отцом которых может стать «Фёдор», представители компании разработчика отметили, что это может быть несколько десятков разных роботов.
ЦДИ ПО вчера в 03:42
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда вчера в 00:52
Политика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru 23 сентября в 11:44
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала заявление
Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.
Мосмонитор 00:18
Политика
Абэ заявил о необходимости реформировать СБ ООН
Совет Безопасности ООН пора реформировать, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на Генассамблее ООН.
REGNUM вчера в 22:16
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия вчера в 07:58
Политика
Посольство США отреагировало на невыдачу виз части делегации РФ
В посольстве США в Москве отреагировали на информацию о невыдаче виз некоторой части делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.
Московский Комсомолец вчера в 07:29
Общество
МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений
578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета вчера в 14:50
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Энергетика
Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
РБК вчера в 14:26
Наука
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Популярная механика 21 сентября в 20:02
Финансы
Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда
Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
REGNUM вчера в 03:25
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Политика
Полицейским разрешили выносить официальные предостережения гражданам
Сотрудники МВД могут объявлять гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, или недопустимости антиобщественного поведения.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Общество
«Ашан» закрывает магазин в Новокузнецке
Компания «Ашан ритейл Россия» объявила о планах закрыть гипермаркет в Новокузнецке.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 05:02
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Театры
Пласидо Доминго разорвал контракт с «Метрополитен Опера»
Испанский тенор Пласидо Доминго отказался от выступлений в «Метрополитен Опера». Об этом говорится в заявлении пресс-службы театра.
Известия 00:50
Экономика
Судовладельцы Азовского моря грозятся уйти с рынка
Судовладельцы, работающие в портах Азовского моря, грозятся уйти с рынка из-за низкой стоимости фрахта на перевозку зерна.
Агробук 00:16
Общество
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Lenta.ru вчера в 15:01
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
RT на русском 22 сентября в 16:11
Футбол
Американский болельщик собрал $1 млн на банку пива
МИР 24 вчера в 05:41
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой совершенной ПВО в мире
В понедельник, 23 сентября, в китайском издании Sina появилась публикация, авторы которой заявили, что новейшие российские системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 «Прометей» превзойдут по эффективности любую современную систему ПВО.
Страна Советов on-line 23 сентября в 09:05
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56