Пресс-служба "Барсы" привела 17 причин того, что Месси стал лучшим в прошлом сезоне: Месси завоевал чемпионство и Суперкубок Испании. Аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Форвард завоевал "Золотую бутсу" как лучший бомбардир Европы.

Спорт день за днем

«Барселона» назвала 17 причин того, что Месси стал лучшим

Спорт день за днем

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