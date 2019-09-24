Лига чемпионов

Pravda.RuPravda.Ru«Барселона» назвала 17 причин того, что Месси стал лучшим

Пресс-служба "Барсы" привела 17 причин того, что Месси стал лучшим в прошлом сезоне: Месси завоевал чемпионство и Суперкубок Испании. Аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Форвард завоевал "Золотую бутсу" как лучший бомбардир Европы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» назвала 17 причин, почему Месси стал лучшим футболистом года

Чемпионатвчера в 02:30

«Барселона» назвала 17 причин величия Месси

Евро-футбол.рувчера в 02:56

«Барселона» неожиданно ответила критикам Месси за полученную награду лучшему футболисту ФИФА

Спорт день за днемвчера в 02:54

«Барселона» назвала 17 причин, почему Месси — лучший в мире

Спорт-Экспрессвчера в 13:15

«Барселона» назвала 17 причин, почему именно Месси стал лучшим футболистом года

Sportbox.RU23 сентября в 19:33

«Барса» назвала 17 причин, почему Месси – лучший в мире

Sports.ru23 сентября в 19:24

«Барселона» назвала 17 причин, по которым Месси стал лучшим футболистом года

Sport24.ru23 сентября в 19:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
Космос

Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou

Росбалт 22 сентября в 23:14
Политика

СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым

РИА Новости вчера в 21:13
Здоровье

В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа

Бывший лидер Демократической партии США, кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон высказалась в поддержку инициативы нижней палаты Конгресса о запуске процедуры импичмента главы американского государства Дональда Трампа.
Московский Комсомолец 00:15
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

Известия 23 сентября в 08:45
Космос

Робот Фёдор станет отцом нового поколения космонавтов

Говоря о количестве роботов, отцом которых может стать «Фёдор», представители компании разработчика отметили, что это может быть несколько десятков разных роботов.
ЦДИ ПО вчера в 03:42
Политика

Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда вчера в 00:52
Политика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru 23 сентября в 11:44
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала заявление

Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.
Мосмонитор 00:18
Политика

Абэ заявил о необходимости реформировать СБ ООН

Совет Безопасности ООН пора реформировать, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на Генассамблее ООН.
REGNUM вчера в 22:16
Технологии

Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия вчера в 07:58
Политика

Посольство США отреагировало на невыдачу виз части делегации РФ

В посольстве США в Москве отреагировали на информацию о невыдаче виз некоторой части делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.
Московский Комсомолец вчера в 07:29
Общество

МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета вчера в 14:50
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября

Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Энергетика

Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
РБК вчера в 14:26
Наука

Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи

Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Популярная механика 21 сентября в 20:02
Финансы

Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
REGNUM вчера в 03:25
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Политика

Полицейским разрешили выносить официальные предостережения гражданам

Сотрудники МВД могут объявлять гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, или недопустимости антиобщественного поведения.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Общество

«Ашан» закрывает магазин в Новокузнецке

Компания «Ашан ритейл Россия» объявила о планах закрыть гипермаркет в Новокузнецке.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 05:02
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Театры

Пласидо Доминго разорвал контракт с «Метрополитен Опера»

Испанский тенор Пласидо Доминго отказался от выступлений в «Метрополитен Опера». Об этом говорится в заявлении пресс-службы театра.
Известия 00:50
Экономика

Судовладельцы Азовского моря грозятся уйти с рынка

Судовладельцы, работающие в портах Азовского моря, грозятся уйти с рынка из-за низкой стоимости фрахта на перевозку зерна.
Агробук 00:16
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru вчера в 15:01
Культура

«Форт Боярд» вернулся на экраны

RT на русском 22 сентября в 16:11
Футбол

Американский болельщик собрал $1 млн на банку пива

МИР 24 вчера в 05:41
Армия и оружие

В Китае С-500 назвали самой совершенной ПВО в мире

В понедельник, 23 сентября, в китайском издании Sina появилась публикация, авторы которой заявили, что новейшие российские системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 «Прометей» превзойдут по эффективности любую современную систему ПВО.
Страна Советов on-line 23 сентября в 09:05
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное