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Pravda.Ru«Барселона» назвала 17 причин того, что Месси стал лучшим
Пресс-служба "Барсы" привела 17 причин того, что Месси стал лучшим в прошлом сезоне: Месси завоевал чемпионство и Суперкубок Испании. Аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Форвард завоевал "Золотую бутсу" как лучший бомбардир Европы.
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«Барселона» назвала 17 причин, почему именно Месси стал лучшим футболистом года
Sportbox.RUвчера в 19:33
«Барселона» неожиданно ответила критикам Месси за полученную награду лучшему футболисту ФИФА
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