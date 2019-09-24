Пресс-служба "Барсы" привела 17 причин того, что Месси стал лучшим в прошлом сезоне: Месси завоевал чемпионство и Суперкубок Испании. Аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Форвард завоевал "Золотую бутсу" как лучший бомбардир Европы.

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«Барселона» назвала 17 причин того, что Месси стал лучшим

Спорт день за днем

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