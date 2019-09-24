Лига чемпионов
Pravda.Ru«Барселона» назвала 17 причин того, что Месси стал лучшим
Пресс-служба "Барсы" привела 17 причин того, что Месси стал лучшим в прошлом сезоне: Месси завоевал чемпионство и Суперкубок Испании. Аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Форвард завоевал "Золотую бутсу" как лучший бомбардир Европы.
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«Барселона» неожиданно ответила критикам Месси за полученную награду лучшему футболисту ФИФА
Спорт день за днем02:54
«Барселона» назвала 17 причин, почему именно Месси стал лучшим футболистом года
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