Пресс-служба "Барсы" привела 17 причин того, что Месси стал лучшим в прошлом сезоне: Месси завоевал чемпионство и Суперкубок Испании. Аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Форвард завоевал "Золотую бутсу" как лучший бомбардир Европы.

Спорт день за днем

«Барселона» назвала 17 причин того, что Месси стал лучшим

Спорт день за днем

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Общество Производитель SSJ-100 переложил вину за проблемы на аэропорт Ранее 24 сентября сообщалось, что «Ямал» пожаловался на проблемы при взлете и посадке SSJ-100 в Новом Уренгое.

Политика МИД Эстонии отрицает освобождение страны Красной армией 22 сентября МИД РФ опубликовал советские документы из фондов Центрального архива военного ведомства, в которых говорится об освобождении Эстонии Красной армией.

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Футбол «Верона» и «Удинезе» голов не забили «Верона» сыграла вничью с «Удинезе» в пятом туре чемпионата Италии — 0:0. Команды занимают 13-е и 15-е место в серии A соответственно.

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Футбол Барселона — Вильярреал 2:1 (Перерыв) В предыдущем туре «Барселона» обыграл «Вальядолид» (2:0). Букмекер Pinnacle не сомневается в победе «Барселоны», предлагая на это коэффициент 1.3.

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Политика Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге Кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК России вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете".