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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Барселона» назвала 17 причин величия Месси

Каталонская «Барселона» на официальном клубном сайте опубликовала список показателей, благодаря которым форвард команды Лионель Месси стал обладателем премии лучшему футболисту года по версии ФИФА.
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«Барселона» назвала 17 причин, почему Месси стал лучшим игроком года ФИФА

News.ru03:03

«Барселона» назвала 17 причин величия Месси

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«Барселона» неожиданно ответила критикам Месси за полученную награду лучшему футболисту ФИФА

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«Барселона» назвала 17 причин, почему Месси стал лучшим футболистом года

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Sportbox.RUвчера в 19:33

«Барса» назвала 17 причин, почему Месси – лучший в мире

Sports.ruвчера в 19:24

«Барселона» назвала 17 причин, по которым Месси стал лучшим футболистом года

Sport24.ruвчера в 19:12
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В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков

Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4000 м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
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По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
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Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
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Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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