Каталонская «Барселона» на официальном клубном сайте опубликовала список показателей, благодаря которым форвард команды Лионель Месси стал обладателем премии лучшему футболисту года по версии ФИФА.

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Политика Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН Российским политикам в последний момент не дали визы Десять членов российской делегации, которая собиралась участвовать в ежегодной сессии Генассамблеи ООН, не получили американские визы.

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Космос NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну Корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis.

Армия и оружие В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4000 м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.

Гаджеты Xiaomi представила многогранный смартфон Китайская компания Xiaomi анонсировала сегодня, 24 сентября, в Пекине сразу несколько своих новых продуктов, в том числе и концептуальный смартфон Mi MIX Alpha, который, по словам представителей компании, является выражением представлений Xiaomi о будущем телефонов в эпоху 5G.

Общество Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Политика Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.

Космос 24 сентября к земле приблизится крупный астероид По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

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Кино Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.

Шоу-бизнес Луиза-Габриэла Бровина рассталась с бойфрендом Актриса удалила из личного блога совместные фото с экс-бойфрендом и заявила, что теперь свободна.

Политика Песков рассказал об осложнениях в вопросе мирного договора с Японией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россия столкнулась с еще одним препятствием на пути к заключению мирного договора с Японией.

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Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Политика Глава Нацполиции Украины подал в отставку Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».