Лига чемпионов
Евро-футбол.ру«Барселона» назвала 17 причин величия Месси
Каталонская «Барселона» на официальном клубном сайте опубликовала список показателей, благодаря которым форвард команды Лионель Месси стал обладателем премии лучшему футболисту года по версии ФИФА.
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«Барселона» назвала 17 причин, почему именно Месси стал лучшим футболистом года
Sportbox.RU23 сентября в 19:33
«Барселона» неожиданно ответила критикам Месси за полученную награду лучшему футболисту ФИФА
Спорт день за днемвчера в 02:54
«Барселона» назвала 17 причин, по которым Месси стал лучшим футболистом года
Sport24.ru23 сентября в 19:12
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Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН 23 сентября в 17:31
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С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
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В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна
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Политика
В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
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В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Технологии
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
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Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
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Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.
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Происшествия
Жителя Марий Эл обвинили в похищении и насилии над пятилетней девочкой
Следственный комитет Республики Марий Эл завершил расследование дела против 44-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении пятилетней девочки, сообщили в региональном управлении ведомства.
РИА Новости 05:17
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Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы
Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.
РИА Новости 07:03
Космос
Уфологи сообщили о находке во льдах Антарктиды базы инопланетян
В Антарктиде случайно обнаружена огромная база инопланетян, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:47
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
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Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»
ТАСС вчера в 13:02
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика
Политик из партии Меркель призвал снять санкции с России
Глава отделения «Христианско-демократического союза» (ХДС) в немецкой федеральной земле Тюрингия Майк Моринг призвал к процессу постепенного снятия санкций с России, который следует начать до 2021 года.
Известия 07:28
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
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Путин назвал главную цель госуправления
Президент России Владимир Путин назвал главным смыслом государственного управления обеспечение устойчивого развития общества и достижение достойного уровня жизни граждан.
Lenta.ru 07:57
Политика
Меркель раскритиковала выступление в ООН 16-летней экоактивистки
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Lenta.ru 07:36
Политика
Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации
Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было.
РИА Новости 03:51
Общество
Греф назвал качества «человека будущего»
Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата.
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Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
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Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
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В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Шоу-бизнес
Первые симптомы рака у Заворотнюк появились еще 10 лет назад
Первые симптомы онкологии у Анастасии Заворотнюк появились еще 10 лет назад, сообщила личный гример актрисы Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней на протяжении многих лет.
Ugpressa.ru 07:57
Здоровье
Замену изношенного медоборудования в челябинских больницах оценили в 1,5 миллиарда
Больше половины медоборудования в челябинских больницах и поликлиниках требует замены.
74.ru 07:47
Транспорт
В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости
В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил в эфире "Авторадио" замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.
РИА Новости 06:54
Общество
В Росстате назвали прогнозом данные о сентябрьских увольнениях
В ведомстве добавили, что информация о возможных увольнениях — только прогноз, поскольку не все предприятия прибегают к увольнениям.
Известия 07:19
Происшествия
Завучу школы, где умерла от голода ученица, вынесли приговор
Местное время (г. Пермь) 07:37
Политика
Новые налоговые льготы появились у россиян
По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, новые налоговые льготы распространяются на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров, терактов.
Lenta.ru 06:12