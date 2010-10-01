Футбол
Евро-футбол.ру«Барселона» назвала 5 претендентов на замену Суаресу
В каталонской «Барселоне» всерьез задумались над возможным преемником уругвайца Луиса Суареса на острие атаки команды, информирует издание Mundo Deportivo. На место 32-летнего бомбардира претендуют сразу пятеро футболистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
RT на русском 07:58
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета 09:06
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Экономика
«Магнит» откроет гипермаркет нового формата в Краснодаре
Краснодарские известия 03:36
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Авто
Обновленный Mercedes-Benz Actros будет выпускаться в России
Автостат вчера в 09:32
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Здоровье
Минздрав провел проверку в онкоцентре имени Блохина
Специалисты Министерства здравоохранения России обнаружили ряд нарушений в работе онкологического центра имени Блохина по итогам проведенной проверки.
Новые Ведомости 10 октября в 06:51
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
На Украине разгоняют «сенсацию» об аресте Пушилина в Москве
Украинские СМИ разгоняют «сенсационную» новость о «вероятном аресте» главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Москве.
Rusvesna.su 07:37
Политика
Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц
Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35".
Вести.Ru 05:48
Здоровье
В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой
По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.
АиФ Оренбург 09:08
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 вчера в 12:47
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Ранее Путин заявил, что Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за опасений по азиатскому направлению.
ТК Звезда вчера в 05:25
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке
Газета.Ru 08:42
Игры
Игровую консоль Sony PlayStation 5 показали со всех сторон на видео
MobiDevices вчера в 05:35
Политика
В Польше перед выборами в парламент наступил день тишины
За сутки до парламентских выборов в Польше наступил «День тишины».
Парламентская газета 05:25
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
RT на русском 05:13
Общество
Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму
Куйвашев подчеркнул, что сейчас нужно завершить многолетние споры, а также прийти к единому мнению.
REGNUM вчера в 07:32
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Здоровье
Специалисты назвали продукты, которые помогут очистить сосуды
NewInform 10 октября в 05:42
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Происшествия
Избивавшего заключенного начальника колонии уволят
Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.
Lenta.ru 08:01
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости вчера в 20:01
Происшествия
Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей
Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.
Известия 09:34
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
RT на русском 09:38
Авто
Нужно ли подзаряжать аккумулятор перед наступающими заморозками?
После нескольких лет эксплуатации автомобильный аккумулятор капризничает.
Аргументы и Факты 10 октября в 08:00