Футбол
Евро-футбол.ру«Барселона» назвала 5 претендентов на замену Суаресу
В каталонской «Барселоне» всерьез задумались над возможным преемником уругвайца Луиса Суареса на острие атаки команды, информирует издание Mundo Deportivo. На место 32-летнего бомбардира претендуют сразу пятеро футболистов.
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Футбол
Кипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»
Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением об игроках сборной России перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.
Бомбардир.ру 07:55
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Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии
В Сети появилось видео последствий тайфуна "Хагибис" у побережья Японии.
РИА Новости 03:40
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
РИА Новости 02:03
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Гаджеты
Смартфоны Apple iPhone становятся всё уникальнее
iXBT.com 05:58
Футбол
Минспорт поддержал заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году
Министерство спорта России поддержало заявку Казани на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2023 года, заявил глава ведомства Павел Колобков.
РИА Новости 07:35
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 вчера в 12:47
Политика
Украина готовится к обмену трех групп людей с Россией
Подготовку ко второму обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится в решающей стадии, заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 07:14
Происшествия
В Госдуме открестились от опроса о смертной казни
11 октября на странице Госдумы «ВКонтакте» появился опрос, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.
Lenta.ru 08:09
Политика
В Ашхабаде прошло заседание Совета глав МИД стран СНГ
В Ашхабаде прошел Совет министров иностранных дел СНГ.
Вести.Ru 10 октября в 18:52
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru вчера в 16:09
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум
Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.
News.ru вчера в 09:18
Политика
Путин заявил о неспособности Зеленского развести войска в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение войск в Донбассе.
РБК вчера в 05:48
Политика
МИД Латвии назвал неприемлемым празднование освобождения Риги в Москве
Латвия считает неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве в честь 75-летней годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, заявили в МИД страны.
RT на русском вчера в 22:25
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Происшествия
Отец предполагаемого убийцы из Саратова открестился от сына
Отец предполагаемого убийцы девятилетней школьницы из Саратова Михаила Туватина более не желает знать своего сына.
Русская Планета 07:56
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк поздравили ее с годовщиной венчания
Родные поздравили пару с памятной датой и опубликовали архивные снимки с торжества.
Lisa.ru 06:00
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
iReactor вчера в 19:53
Авто
Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс вчера в 00:42
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32