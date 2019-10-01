Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Барселона» назвала 5 претендентов на замену Суаресу

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В каталонской «Барселоне» всерьез задумались над возможным преемником уругвайца Луиса Суареса на острие атаки команды, информирует издание Mundo Deportivo. На место 32-летнего бомбардира претендуют сразу пятеро футболистов.
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