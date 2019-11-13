Лига чемпионов

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Барселона» не намерена приобретать Холанда за 100 млн евро

Как сообщает ESPN, «Барселона» может отказаться от претензий на 19-летнего форварда, так как считает завышенной цену за игрока. «Зальцбурга» хочет получить за трансфер Холанда 100 млн евро.
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