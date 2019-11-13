Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ru«Барселона» не намерена приобретать Холанда за 100 млн евро
Как сообщает ESPN, «Барселона» может отказаться от претензий на 19-летнего форварда, так как считает завышенной цену за игрока. «Зальцбурга» хочет получить за трансфер Холанда 100 млн евро.
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Политика
Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Экономика
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
Политика
К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Культура
People назвал самого сексуального мужчину
Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy A51 представят только в декабре
Новый смартфон Samsung Galaxy A51 уже получил один из важнейших сертификатов для выхода на рынок, однако его официальная презентация состоится лишь в декабре.
Армия и оружие
Первые два Су-30СМ прибыли из России в Беларусь
В ведомстве проинформировали о том, что первая пара Су-30М приземлилась на аэродроме в Барановичах.
Политика
Бывший контрразведчик ЦПК рассказал о правилах вербовки иностранцев
Интересным опытом работы военного контрразведчика поделился в среду, 13 ноября, бывший начальник Центра подготовки космонавтов и экс-мэр Звезного городка Николай Рыбкин.
Экономика
«Ростелеком» одобрил консолидацию 100% Tele2
Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 55% «T2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Доля «Ростелекома» достигнет 100%.
Политика
В Раде началось рассмотрение проектов о рынке земли под крики «Позор»
Верховная рада Украины начала рассмотрение проектов законов, связанных с созданием рынка земли в стране.
Экономика
В России с августа обанкротились 90 застройщиков
С августа в России банкротами признали 90 девелоперов.
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Авто
BMW отзывает автомобили для замены двигателей
В России объявлен отзыв автомобилей BMW 3-й серии (G20), 5-й серии (G30) и 7-й серии (G11), которые были куплены в период с января 2019 года по настоящее время.
Политика
Депутат Госдумы перевел скандальную речь Кадырова
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев перевел выступление главы Чечни Рамзана Кадырова о наказании за оскорбление чести в интернете.
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Киберспорт
В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер
Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
Происшествия
В «Артеке» школьница умерла во сне
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Футбол
Ганчаренко дисквалифицирован на один матч чемпионата России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на один матч за высказывания в адрес арбитра в игре чемпионата России против "Сочи", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
Происшествия
Главу ростовского управления ФСИН подозревают в разглашении гостайны
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании руководителей ростовского главка ФСИН России стало известно 13 ноября.
Гаджеты
Аналитики считают, что iPhone 12 будет иметь 4 камеры
По мнению некоторых экспертов, iPhone 12 выйдет похожим на iPhone 4 и 5. Но другие аналитики считают, что это будет слишком странно, если Apple решит вернуться к старому дизайну.
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.