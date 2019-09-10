Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruОтец Неймара: «Сын хочет играть там, где он счастлив»

Переговоры между клубами продолжаются. Неймар хочет играть там, где он счастлив. А в «Барселоне» он был очень счастлив, — приводит слова Неймара-старшего Paris United.
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