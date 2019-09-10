Футбол
Bookmaker-ratings.ruОтец Неймара: «Сын хочет играть там, где он счастлив»
Переговоры между клубами продолжаются. Неймар хочет играть там, где он счастлив. А в «Барселоне» он был очень счастлив, — приводит слова Неймара-старшего Paris United.
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Отец Неймара: «Мы делали все возможное для того, чтобы сын вернулся в „Барселону“»
Sport24.ruвчера в 16:24
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
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Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
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В Кремле не преувеличивают значение светских мероприятий, таких как премия журнала GQ, на которой журналист Юрий Дудь выступил с речью о полицейском произволе.
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Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
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Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
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OvideO.ru 09 сентября в 19:37
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Избранный в Мосгордуму депутат от партии "Справедливая Россия" Александр Соловьев накануне встретился с руководителем партии Сергеем Мироновым.
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Понижение температуры до 13 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в выходные дни.
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