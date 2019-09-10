Футбол
Sportbox.RU«Барселона» не отказалась от идеи вернуть Неймара
«Барселона» рассчитывает, что ей удастся осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара. Об этом сообщил менеджер каталонского клуба Хавьер Бордаса.
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Отец Неймара: «Мы делали все возможное для того, чтобы сын вернулся в „Барселону“»
Sport24.ruвчера в 16:24
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
Армия и оружие
ВВС США нанесли мощные авиаудары по позициям ИГИЛ в Ираке
ВВС США нанесли мощные авиационные удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинции Саладин, расположенной к северу от Багдада.
ANNA-News вчера в 15:17
Общество
Проблему абортов нельзя решить нормативным путем, заявил Медведев
Государство не может решать проблему абортов каким-то нормативным путем, введением запретов, это не работает, необходимо стимулировать женщин и семьи отказываться от этой процедуры, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:02
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Политика
Медведев рассказал о перспективах развития экономики России
Премьер отметил, что темпы роста экономики зависят не только от решений, принятых правительством.
Вечерняя Москва 05:31
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Происшествия
Пожар на Кудьминской промзоне в Богородском районе локализован
В нижегородском МЧС сообщили в локализации пожара на Кудьминской промзоне в Богородском районе.
В Городе N вчера в 16:16
Общество
Медведев предложил повысить качество потребительской корзины
Набор товаров, входящих в потребительскую корзину, должен быть скорректирован: надо переходить от минимального к базовому набору, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Интерфакс 06:24
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Экономика
Авиакомпании РФ в августе увеличили перевозки на 10%
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" перевезла 1,5 млн человек (+1%), "Победа" - более 1 млн пассажиров (+51,4%).
Интерфакс 07:07
Происшествия
В США грузовой самолет разбился около аэропорта
В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
РБК 08:21
Происшествия
В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого
Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.
РБК 07:31
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Гаджеты
Apple презентовала новые iPhone
IPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max только что были представлены в Купертино (Калифорния, США).
Радио Комсомольская правда вчера в 15:11
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.
URA.Ru вчера в 20:15
Игры
Disney решил продать игровую студию FoxNext
Компания Disney планирует продать игровое подразделение компании Fox.
REGNUM 07:02
Армия и оружие
В США назвали проблемы армии, мешающие противостоять России и Китаю
Обновленная Стратегия национальной обороны США ставит задачу перед армией быть на равных и по тактике ведения войны, и по боевому оснащению всех родов войск с ВС РФ или НОАК.
Военное обозрение 07:31
Наука
Электрический угорь был тремя разными видами
Американские ученые сравнили полученнные от молекулярного и морфологического анализов электрических угрей данные и выяснили, что три разных вида, а не один, как считалось ранее.
МедиаПоток 05:31
Авто
Toyota продала в России 400-тысячную Camry
В августе 2019 года совокупные продажи бизнес-седана Toyota Camry через официальную дилерскую сеть Тойота в России превысили 400 тыс. автомобилей.
SpeedMe вчера в 14:10
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Футбол
Арда Туран приговорен к условному сроку за драку
РИА Новости 07:55
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет депутатскую неприкосновенность с 2020 года.
RT на русском 06:29
Экономика
Депутаты Колымы намерены увеличить прожиточный минимум пенсионеров
По расчётам минтруда и социальной политики Магаданской области, в 2020 году прожиточный минимум составит 15 943 рубля — увеличение почти на 500 рублей.
REGNUM вчера в 21:36
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Культура
Музыкант Сергей Мазаев сыграет Сталина в опере-буфф
Известный российский музыкант Сергей Мазаев предстанет в образе советского лидера Иосифа Сталина в опере-буфф «Рабочий и колхозница».
ФАН вчера в 22:25
Политика
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб
Несколько лет он точно работал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о работе Смоленкова в аппарате помощника главы РФ Юрий Ушакова и доступе к секретным данным.
РИА Новости 05:50
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20