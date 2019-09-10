Футбол
Матч ТВ«Барселона» не отказалась от идеи вернуть Неймара
Напомним, действующий контракт 27-летнего бразильца с парижанами рассчитан до лета 2022 года. В летнее трансферное окно «Барселона» предпринимала активные попытки приобрести Неймара, однако переговоры сорвались. Читайте также: Президент «Барселоны»: «Месси не просил меня подписывать Неймара»
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Отец Неймара: «Мы делали все возможное для того, чтобы сын вернулся в „Барселону“»
Sport24.ruвчера в 16:24
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Политика
США могут ввести санкции против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой
Во время трансляции телефонного брифинга в Бельгии во вторник, 10 сентября, специальный представитель Америки по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о возможных санкциях в отношении «Роснефти» из-за ее торговых отношений с латиноамериканским государством.
Пятый канал вчера в 09:23
Космос
Умер запустивший Гагарина в космос академик
Lenta.ru 05:16
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Политика
Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.
Евразия Daily вчера в 13:17
Политика
Меркель сообщила о подготовке к саммиту в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ведётся подготовка к саммиту «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция и Украина) через несколько недель.
Парламентская газета 04:30
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Общество
В России из-за снижения доходов стали реже разводиться
С января по июль 2019 года число разводов в России снизилось на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
REGNUM 01:29
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Арсеналом» рассудит Павел Кукуян
Арбитр Павел Кукуян (Сочи) получил назначение на поединок 9-го тура Российской Премьер-Лиги, который будет проходить в Петербурге 13 сентября.
Невские Новости вчера в 17:35
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Происшествия
У севшего в Перми истребителя МиГ-31БМ найдена неисправность
RT на русском 04:49
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета вчера в 08:27
Политика
Новое правительство сформировали в Японии
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.
Известия 01:11
Гаджеты
Эксперты проанализировали новый iPhone 11
По словам аналитиков, корпорация показала не новый телефон, а слишком дорогую, пусть и профессиональную, камеру.
Южный Федеральный 04:43
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Транспорт
На Крымском мосту начали устанавливать железнодорожную автоматику
Рабочие начали устанавливать на Крымском мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.
RT на русском 03:05
Происшествия
Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье
О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.
Коммерсантъ 02:53
Политика
Геннадий Зайцев: пусть люди знают, что если придется, то «Альфа» их спасет
Прославленный командир легендарного антитеррористического подразделения — группы "А", широко известной как "Альфа", генерал-майор, Герой Советского Союза Геннадий Зайцев в среду отмечает 85-летие.
РИА Новости 05:00
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37