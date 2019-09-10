Напомним, действующий контракт 27-летнего бразильца с парижанами рассчитан до лета 2022 года. В летнее трансферное окно «Барселона» предпринимала активные попытки приобрести Неймара, однако переговоры сорвались. Читайте также: Президент «Барселоны»: «Месси не просил меня подписывать Неймара»

«Барселона» не отказалась от идеи вернуть Неймара

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