Каталонский футбольный клуб «Барселона» сыграл вничью в матче против пражской «Славии».

«Барселона» и «Славия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

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