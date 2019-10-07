«Барселона» не спешит выплачивать французскому «Бордо» сумму, которую задолжала за трансфер нападающего Малкома, ныне выступающего за российский «Зенит». Как информирует As, «хвост» каталонского клуба за форварда составляет более 30 миллионов евро.

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«Барселона» до сих пор не рассчиталась с «Бордо» за трансфер Малкома

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