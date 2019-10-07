Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Барселона» не выплатила «Бордо» за Малкома € 30,3 млн

Сумма накопилась за трансфер Филиппе Коутиньо, которого летом арендовала «Бавария». Также «Барселона» должна «Бордо» € 30,3 млн по сделке бразильского нападающего Малкома, ныне выступающего за «Зенит». Форвард перешёл в каталонский клуб в 2018 году за € 41 млн.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» не рассчиталась с «Бордо» за Малкома

Советский спорт13:14

СМИ: «Барселона» не рассчиталась с «Бордо» по трансферу Малкома

РИА Новости14:13

Источник: «Барселона» еще должна выплатить «Бордо» 30 миллионов евро за Малкома

Спорт-Экспресс14:12

«Барселона» не заплатила «Бордо» 30,3 млн евро за Малкома, которого летом продала в «Зенит»

Sport24.ru15:23

«Барселона» не выплатила «Бордо» за Малкома € 30,3 млн

Чемпионат12:58

«Барселона» должна €30,3 млн за Малкома

Metaratings12:29

«Барселона» все еще должна 30,3 миллиона евро за Малкома

Sportbox.RU11:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 19:35, Ашберн
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Источники "Ъ" назвали самых неустойчивых глав регионов По информации "Ъ", во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.
Коммерсантъ 18:07
Армия и оружие

Китайские СМИ восхитились возможностями российского «надувного» полка

Взгляд.ру 14:03
Авто

В Новосибирске разработают летающий автомобиль

Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.
Москва 24 05 октября в 11:04
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

REGNUM вчера в 08:56
Спорт

Глава ВФЛА Шляхтин ответил Ласицкене на призыв к отставке

News.ru 11:30
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями

Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Политика

Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу, направил письмо с протестом в Белый дом.
РИА Новости 19:16
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс 06:10
Армия и оружие

Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
Газета.Ru 17:56
Армия и оружие

Турция начала военную операцию на севере Сирии

На днях президент Турции анонсировал операцию против сил самообороны сирийских курдов, которых ранее поддерживали США.
Говорит Москва 15:38
Общество

Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц

Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц.
РБК 07:03
Игры

Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Игромания.ру 13:17
Политика

В США Путина поздравили надписью на небе

Lenta.ru 19:20
Футбол

Правительство Нидерландов отказывается от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия. Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды.
Аргументы недели вчера в 02:40
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru 17:38
Происшествия

Кассира Billa уволили из-за отказа принять десятикопеечные монеты

Кассира сетевого супермаркета Billa уволили после того, как она отказалась принимать к оплате десятикопеечные монеты.
РБК 15:08
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Авто

Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса

Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс вчера в 09:24
Кино

Бондарчук начал съемки сериала «Псих» по сценарию Паулины Андреевой

Режиссер Федор Бондарчук в понедельник приступил к съемкам сериала "Псих" по сценарию своей супруги актрисы Паулины Андреевой, одну из главных ролей сыграет режиссер Константин Богомолов, сообщила пресс-служба проекта.
РИА Новости 09:10
Энергетика

Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране

Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».
Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика

Глава МИД Украины рассказал о 3 сценариях развития ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе, которые он видит.
РЕН ТВ 17:41
Общество

Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева

Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Курске

В результате аварии погибли два человека, еще шесть пострадали, передает РЕН ТВ. ДТП произошло на Магистральном проезде.
Известия 17:23
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала, кто изнасиловал ее в 15 лет

Вал Думас — грек, владевший популярным клубом La Cage Aux Folles, он скончался около 20 лет назад в возрасте 68 лет.
Gazeta.SPb 09:16
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru 18:42
Армия и оружие

Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде

Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
Ferra 03:56
Футбол

Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились.
News.ru 12:16
Политика

Трамп обвинил Пелоси в госизмене и призвал к ее импичменту

Президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в государственной измене в адрес спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Страна Советов on-line 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное