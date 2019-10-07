Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Барселона» не выплатила «Бордо» за Малкома € 30,3 млн

Сумма накопилась за трансфер Филиппе Коутиньо, которого летом арендовала «Бавария». Также «Барселона» должна «Бордо» € 30,3 млн по сделке бразильского нападающего Малкома, ныне выступающего за «Зенит». Форвард перешёл в каталонский клуб в 2018 году за € 41 млн.
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«Барселона» не рассчиталась с «Бордо» за Малкома

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