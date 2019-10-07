Сумма накопилась за трансфер Филиппе Коутиньо, которого летом арендовала «Бавария». Также «Барселона» должна «Бордо» € 30,3 млн по сделке бразильского нападающего Малкома, ныне выступающего за «Зенит». Форвард перешёл в каталонский клуб в 2018 году за € 41 млн.

«Барселона» не выплатила «Бордо» за Малкома € 30,3 млн

Армия и оружие В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Экономика В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.

Экономика ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами.

Политика Песков прокомментировал идею подключения США к «нормандскому формату» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.

Политика Песков прокомментировал возможные отставки губернаторов в России Кремль никогда не анонсирует кадровые перестановки, не будет он этого делать и в этот раз, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Политика Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».

Общество С 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными С 1 января туалеты на вокзалах, где курсируют поезда дальнего следования, станут бесплатными для всех, сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

Шоу-бизнес Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.

Здоровье Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.

Футбол Блан и Венгер рассматриваются на должность главного тренера «Лиона» Арсен Венгер, Лоран Блан, Реми Гард и Тьяго Мотта вошли в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера "Лиона".

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Политика Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка Допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала состояние российско-американских отношений.

Происшествия Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Шоу-бизнес Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали 10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.

Экономика Экс-глава «Магнита» нашла новую работу Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.