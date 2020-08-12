"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Рассказывая о проблеме культуры обращения с жертвами насилия в России, актер Никита Ефремов признался, что и сам подвергался домогательствам на съемках детского фильма со стороны человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
Действия США в отношении ряда социальных сетей показывают стремление Вашингтона использовать интернет как свою вотчину, исключительно в собственных национальных интересах вопреки международным правилам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Киев, 12 августа 2020, 16:13 — REGNUM Правительство Украины отменило действие соглашения о сотрудничестве в сфере культуры в рамках Содружества независимых государств (СНГ), сообщило 12 августа информационное агентство «Укринформ».
Санкт-Петербург, 12 августа 2020, 14:25 — REGNUM В Петербурге в ходе очередного заседания на судебном процессе по делу историка Олега Соколова исследовались письменные материалы дела, в том числе об обнаружении останков жертвы, передает корреспондент ИА REGNUM.