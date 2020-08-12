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РИА Новости
РИА Новости

«Барселона» объявила об обнаружении коронавируса у одного игрока клуба

Один из футболистов "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте испанского клуба.В источнике
Подробнее о событии
Sport.ru

В «Барселоне» выявлена вспышка коронавируса. Заразился футболист

Sport.ru07:27
Чемпионат

«Барселона» сообщила о заболевшем коронавирусом игроке

Чемпионат06:07
Спорт-Экспресс

«Барселона» сообщила об одном положительном тесте на коронавирус перед матчем с «Баварией»

Спорт-Экспресс05:38
Советский спорт

Футболист «Барселоны» заболел коронавирусом

Советский спорт06:00
Sport24.ru

Футболист «Барселоны» сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru05:38
Metaratings

Один из футболистов «Барселоны» заболел коронавирусом

Metaratings06:06
РИА Новости

«Барселона» объявила об обнаружении коронавируса у одного игрока клуба

РИА Новости05:35

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новости07:10
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В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

Сын Ефремова рассказал о домогательствах на съемках детского фильма

Рассказывая о проблеме культуры обращения с жертвами насилия в России, актер Никита Ефремов признался, что и сам подвергался домогательствам на съемках детского фильма со стороны человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
Газета.Ru07:08
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В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
Известия08:52
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Медведев отметил стремление США использовать интернет как свою вотчину

Действия США в отношении ряда социальных сетей показывают стремление Вашингтона использовать интернет как свою вотчину, исключительно в собственных национальных интересах вопреки международным правилам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
RT на русском08:29
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Украина вышла из соглашения о культурном сотрудничестве в рамках СНГ

Киев, 12 августа 2020, 16:13 — REGNUM Правительство Украины отменило действие соглашения о сотрудничестве в сфере культуры в рамках Содружества независимых государств (СНГ), сообщило 12 августа информационное агентство «Укринформ».
REGNUM09:13
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Премьер Чехии призвал ЕС отреагировать на события в Белоруссии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 12 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, призвал Евросоюз активно реагировать на события, происходящие в Белоруссии.
Известия08:36
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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В суде над Соколовым рассказали о страшной находке в его квартире

Санкт-Петербург, 12 августа 2020, 14:25 — REGNUM В Петербурге в ходе очередного заседания на судебном процессе по делу историка Олега Соколова исследовались письменные материалы дела, в том числе об обнаружении останков жертвы, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM07:25
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