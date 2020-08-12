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РИА Новости
РИА Новости

«Барселона» объявила об обнаружении коронавируса у одного игрока клуба

Один из футболистов "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте испанского клуба.В источнике
Подробнее о событии
Sport.ru

В «Барселоне» выявлена вспышка коронавируса. Заразился футболист

Sport.ru07:27
Чемпионат

«Барселона» сообщила о заболевшем коронавирусом игроке

Чемпионат06:07
РИА Новости

«Барселона» объявила об обнаружении коронавируса у одного игрока клуба

РИА Новости05:35
Советский спорт

Футболист «Барселоны» заболел коронавирусом

Советский спорт06:00
Sport24.ru

Футболист «Барселоны» сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru05:38
Спорт-Экспресс

«Барселона» сообщила об одном положительном тесте на коронавирус перед матчем с «Баварией»

Спорт-Экспресс05:38
Metaratings

Один из футболистов «Барселоны» заболел коронавирусом

Metaratings06:06

Проигравшие на выборах в Белоруссии кандидаты подали жалобы в ЦИК

Кандидаты на пост президента Белоруссии подали жалобы в ЦИК страны в связи с итогами прошедших выборов, на которых победу официально одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Проигравшие на выборах в Белоруссии кандидаты подали жалобы в ЦИК
Суть событий07:17
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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Казахстан с 17 августа планирует возобновить полёты в Россию

«С 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полёты в Объединённые Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, на Украину и в Россию», — говорится в сообщении.
RT на русском07:49
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Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru05:56
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В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
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Морпехи Тихоокеанского флота десантировались на Командорских островах

По сообщению пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ), подразделения морской пехоты впервые произвели учебное десантирование парашютным способом на Командорских островах к востоку от Камчатки.
Военное дело05:46
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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