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РИА Новости
РИА Новости

«Барселона» объявила об обнаружении коронавируса у одного игрока клуба

Один из футболистов "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте испанского клуба.В источнике
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Игрок «Барселоны» заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию

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«Барселона» объявила об обнаружении коронавируса у одного игрока клуба

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Футболист «Барселоны» заболел коронавирусом

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«Барселона» сообщила об одном положительном тесте на коронавирус перед матчем с «Баварией»

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«Барселона» сообщила о заболевшем коронавирусом игроке

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Среди игроков «Барселоны» выявлен зараженный коронавирусом

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Футболист «Барселоны» сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru05:38

Электрический седан Lucid Air сможет проехать на одном заряде 830 км

По данным испытаний, Lucid Air имеет сертифицированный EPA электрический пробег в 832 км, что превышает 647-километровый пробег Model S на ошеломляющие 185 км. Таким образом, Lucid Aid официально является первым сертифицированным электромобилем с 830-километровым запасом хода после оценки FEV North America.
32CARS.ru04:07
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СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet

В организации онлайн-букмекера 1XBet подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, следует из опубликованной 10 августа информации в разделе «Внимание, розыск!» на сайте следственного управления СКР по Брянской области.
РБКвчера в 12:12
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Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.
REGNUMвчера в 10:52
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