По данным испытаний, Lucid Air имеет сертифицированный EPA электрический пробег в 832 км, что превышает 647-километровый пробег Model S на ошеломляющие 185 км. Таким образом, Lucid Aid официально является первым сертифицированным электромобилем с 830-километровым запасом хода после оценки FEV North America.
В организации онлайн-букмекера 1XBet подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, следует из опубликованной 10 августа информации в разделе «Внимание, розыск!» на сайте следственного управления СКР по Брянской области.
Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.