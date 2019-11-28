Лига чемпионов
Матч ТВ«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф ЛЧ
«Барселона» на своем поле победила дортмундскую «Боруссию» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1. По итогам встречи каталонский клуб идет на первом месте в группе, набрав 11 очков и гарантировав себе выход в плей-офф турнира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:03, Ашберн
Происшествия
Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство
Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
Наука
Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка
В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.
Общество
В США Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram
В американский суд по делу о криптовалюте Gram пригласили основателя Telegram Павла Дурова, сообщает РБК.
Авто
Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck
Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.
Общество
Оптическая иллюзия с руками заворожила Сеть
Фокусы всегда завораживали людей своей эффектностью и загадкой. Но на такие трюки способны не только профессиональные иллюзионисты.
Космос
На МКС все туалеты вышли из строя
Киберспорт
В Overwatch разрешили поиграть бесплатно до 4 декабря
При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Экономика
Минфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана
Предложение Минфина внедрить в России гарантированный пенсионный план (ГПП) вызвало многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
Общество
Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств
«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.
Футбол
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Стал известен список кандидатов на премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку года в Российской премьер-лиге.
Политика
Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
Гаджеты
ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung
В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Космос
Вокруг Млечного Пути обнаружили 19 галактик без темной материи
Ученые из Китая обнаружили в окрестностях Млечного Пути несколько карликовых галактик, лишенных темной материи.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Энергетика
Европа ослабит позиции «Газпрома» на Балтике
В январе 2020 года планируется запуск газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.
Футбол
«Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпциг» в добавленное время
«Бенфика», которая является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, на выезде не смогла переиграть немецкий клуб «РБ Лейпциг», ведя со счётом 2:0 по ходу игры.
Происшествия
Ребенка-инвалида истязали в больнице в Иркутской области
Медсестра подозревается в жестоком обращении с ребенком-инвалидом в Иркутской государственной областной детской клинической больнице.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.