«Барселона» на своем поле победила дортмундскую «Боруссию» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1. По итогам встречи каталонский клуб идет на первом месте в группе, набрав 11 очков и гарантировав себе выход в плей-офф турнира.

«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф ЛЧ

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