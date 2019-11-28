Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВ«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф ЛЧ

«Барселона» на своем поле победила дортмундскую «Боруссию» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1. По итогам встречи каталонский клуб идет на первом месте в группе, набрав 11 очков и гарантировав себе выход в плей-офф турнира.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс16:51

Вальверде об игре Месси в матче с «Боруссией»: «Что тут сказать, это было невероятно»

Sports.ru18:17

«Барселона» обыграла дортмундскую «Боруссию», «Интер» победил «Славию»

Sport24.ru16:54

«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф ЛЧ

Матч ТВ16:53

«Барселона» обыграла «Боруссию» Д и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Чемпионат16:53

«Барселона» — «Боруссия»: прямая видеотрансляция битвы на Камп Ноу

Sport.ru15:15

«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф ЛЧ

Sportbox.RU16:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:03, Ашберн
Кино

Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году

РИА Новости 05:10
Космос

Астроном Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей

OAnews 02:47
Происшествия

Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство

Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
Интерфакс 18:00
Наука

Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка

В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.
МедиаПоток 25 ноября в 11:48
Общество

В США Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

В американский суд по делу о криптовалюте Gram пригласили основателя Telegram Павла Дурова, сообщает РБК.
UfacityNews.ru 04:01
Авто

Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck

Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.
Движок 25 ноября в 03:31
Общество

Оптическая иллюзия с руками заворожила Сеть

Фокусы всегда завораживали людей своей эффектностью и загадкой. Но на такие трюки способны не только профессиональные иллюзионисты.
Рамблер 03:23
Космос

На МКС все туалеты вышли из строя

Говорит Москва 04:20
Киберспорт

В Overwatch разрешили поиграть бесплатно до 4 декабря

При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.
Ferra 08:21
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM 16:55
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Экономика

Минфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана

Предложение Минфина внедрить в России гарантированный пенсионный план (ГПП) вызвало многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса.
REGNUM 02:23
Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
ProstoProSport вчера в 10:16
Происшествия

Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе

Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Известия 17:46
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 09:06
Хоккей

Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным

Газета.Ru 15:08
Общество

Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств

«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.
Известия 13:41
Футбол

Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ

Стал известен список кандидатов на премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку года в Российской премьер-лиге.
Матч ТВ 04:28
Политика

Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
REGNUM 17:41
Гаджеты

ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung

В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Planet Today 05:48
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Mockva.ru вчера в 08:09
Армия и оружие

Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР

По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
РИА Новости 18:40
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Экспресс газета вчера в 09:34
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Космос

Вокруг Млечного Пути обнаружили 19 галактик без темной материи

Ученые из Китая обнаружили в окрестностях Млечного Пути несколько карликовых галактик, лишенных темной материи.
МИР 24 08:37
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru 13:25
Энергетика

Европа ослабит позиции «Газпрома» на Балтике

В январе 2020 года планируется запуск газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.
News.ru 07:20
Футбол

«Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпциг» в добавленное время

«Бенфика», которая является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, на выезде не смогла переиграть немецкий клуб «РБ Лейпциг», ведя со счётом 2:0 по ходу игры.
Metaratings 17:30
Происшествия

Ребенка-инвалида истязали в больнице в Иркутской области

Медсестра подозревается в жестоком обращении с ребенком-инвалидом в Иркутской государственной областной детской клинической больнице.
IrkutskMedia 09:27
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС вчера в 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное