Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» одержала победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». В составе каталонцев отличились нападающие Луис Суарес, Антуан Гризманн и Лионель Месси.
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