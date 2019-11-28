Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
«Барселона» одержала победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». В составе каталонцев отличились нападающие Луис Суарес, Антуан Гризманн и Лионель Месси.
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