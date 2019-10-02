Лига чемпионов
Чемпионат«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса
|3′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|6′
Николо Барелла
Антуан Гризманн
|9′
Жерар Пике
|22′
Серджи Роберто
|52′
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
|52′
Луис Суарес
|58′
Антуан Гризманн
Усман Дембеле
|66′
|66′
Алексис Санчес
Роберто Гальярдини
|71′
Антонио Кандрева
Данило Д′Амброзио
Артуро Видаль
|76′
|77′
Алексис Санчес
|79′
Стефано Сенси
Маттео Политано
Луис Суарес
|84′
|63%
|Владение мячом
|37%
|90%
|Процент точных передач
|83%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|4
|3
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|16
|17
|Фолы
|18
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
2
Семеду
21
Де Йонг
22
Видаль
8
Артур
10
Месси
9
Суарес
2 ×
11
Дембеле
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д′Амброзио
23
Барелла
77
Брозович
16
Политано
18
Асамоа
10
Мартинес
5
Гальярдини
Интер
Расстановка 3‑5‑2
«Барселона» обыграла «Интер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Итоговый счёт матча — 2:1. Первый мяч в игре был забит уже на 3-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Френки де Йонг: «Интер» стал лучше, чем в прошлом сезоне, нас ждет сложный матч»
Sports.ruвчера в 13:04
Лига чемпионов: «Барселона» вырвала победу над «Интером» благодаря дублю Суареса
ODDS.ruвчера в 16:51
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Lenta.ru вчера в 06:49
Общество
Симоньян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах.
Газета.Ru 05:16
Космос
Корабль «Союз» с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС
На Землю возвращаются россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и представитель Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.
Эхо Москвы 05:31
Единоборства
Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку
Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.
Замана вчера в 09:42
Происшествия
В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС
Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.
Известия 06:33
Гаджеты
Microsoft представила смартфон с двумя экранами
Отличительной особенностью устройства стали два экрана, складывающиеся пополам. Девайс получил дисплеи 5,6 дюйма каждый.
News.ru вчера в 12:52
Политика
Европейские политики проедут по Крымскому мосту на поезде
Находящийся с визитом в Крыму в составе делегации ЕС и США руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер заявил о намерении проехать по железнодорожной части Крымского моста после запуска поездов по нему.
Российская газета вчера в 07:58
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
BFM.ru 04:49
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК вчера в 04:45
Культура
Умер известный чешский певец Карел Готт
Дни24 вчера в 05:11
Единоборства
Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко
Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение.
Российская газета 06:40
Кино
Джордж Мартин поблагодарил якутян за народный «Оскар»
Телеканал 360° 05:31
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Происшествия
Сбербанк назвал основную версию утечки данных клиентов
Сбербанк подтвердил, что данные по учетным записям кредитных карт попали в интернет – речь идет о 200 клиентов.
Ведомости 06:04
Происшествия
Полиция проверяет «бойцовский клуб» в московской школе
Говорит Москва 05:57
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Здоровье
Алтайский край занял первое место по количеству больных пенсионеров
Работники Миндздрава РФ выяснили, в каких регионах чаще всего болеют пожилые люди. Алтайский край занял в списке «почетное» первое место.
Московский Комсомолец 06:23
Футбол
Соболев не собирается переходить в «Зенит» или ЦСКА
Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев не собирается переходить в «Зенит» или ЦСКА.
Спорт-Экспресс вчера в 13:56
Автоспорт
Этап немецкой гонки DTM пройдет на «Игоре Драйв» в 2020 году
Третий этап чемпионата DTM 2020 года пройдет с 29 по 31 мая на трассе "Игора Драйв", строительство которой в настоящий момент подходит к концу.
Piter.tv 06:34
Наука
Источниками пластиковых отходов в Южной Атлантике оказались корабли
Половина попадающих в Южную Атлантику пластиковых бутылок приходится на Китай.
МедиаПоток вчера в 10:01
Политика
Модель из Одессы рассказала, зачем Кива звонил ей из Рады
Rusvesna.su 04:46