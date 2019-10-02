Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса

Барселона — Интер
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Камп Ноу»
3′
Лаутаро Хавьер Мартинес
6′
Николо Барелла
Антуан Гризманн
9′
Жерар Пике
22′
Серджи Роберто
52′
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
52′
Луис Суарес
58′
Антуан Гризманн
Усман Дембеле
66′
66′
Алексис Санчес
Роберто Гальярдини
71′
Антонио Кандрева
Данило Д′Амброзио
Артуро Видаль
76′
77′
Алексис Санчес
79′
Стефано Сенси
Маттео Политано
Луис Суарес
84′
«Барселона» обыграла «Интер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Итоговый счёт матча — 2:1. Первый мяч в игре был забит уже на 3-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» - «Интер» - 2:1: гол дня в исполнении Суареса. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:30

«Барселона» — «Интер» — 2:1. Видеообзор матча

Sport24.ruвчера в 19:19

Френки де Йонг: «Интер» стал лучше, чем в прошлом сезоне, нас ждет сложный матч»

Sports.ruвчера в 13:04

«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса

Чемпионатвчера в 16:51

Лига чемпионов: «Барселона» вырвала победу над «Интером» благодаря дублю Суареса

ODDS.ruвчера в 16:51

Дерзкий «Интер», шедевр Суареса и супердриблинг Месси. Лучшие моменты концерта на «Камп Ноу»

Матч ТВвчера в 14:39

Кошмар до перерыва и дубль Суареса. «Барса» вырвала победу над «Интером»

Спорт-Экспрессвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Происшествия

Клиенты Сбербанка попали на черный рынок

Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Происшествия

МС-21 экстренно сел в Жуковском

Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Культура

Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Гаджеты

Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября

Коммерсантъ 04:30
Политика

Украина потребовала дать ей возможность получать газ из Туркмении

«Нафтогаз» потребовал у «Газпрома», чтобы тот предоставил Украине возможность получать газ из Туркмении.
ФАН 05:09
Футбол

Агент объяснил, почему Шюррле не играл в последних матчах за «Спартак»

Pravda.Ru вчера в 08:21
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

В Балашихе задержали 15-летнего подростка, который убил свою ровесницу из параллельного класса.
РБК 05:05
Экономика

Россия решила заставить Google и Facebook платить налоги

Новое положение появилось в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", который был опубликован на этой неделе, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:59
Происшествия

СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения

Утверждается, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.
РБК вчера в 20:43
Здоровье

Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза

В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
РБК 02:01
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Политика

Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»

Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости вчера в 03:07
Политика

Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

Трамп отметил, до прихода на Украине к власти президента Владимира Зеленского, в стране "была колоссальная коррупция", больше, чем в каком-либо другом государстве.
Газета.Ru 03:42
Авто

В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года

Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском вчера в 23:01
Гаджеты

Microsoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами

3DNews вчера в 13:01
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге

LiveSport.ru вчера в 16:53
Единоборства

Емельяненко и Кокляев устроили драку в ресторане

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили драку в одном из ресторанов в центре Москвы.
REGNUM 04:08
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru вчера в 03:00
Происшествия

12-летний мальчик, потерявшийся четыре дня назад в тайге, найден живым

В Туве найден потерявшийся в лесу 12-летний мальчик. Как сообщили в региональном управлении МЧС, подросток находится в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 03:11
ЖКХ

Названы способы сэкономить на оплате отопления в России

В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
REGNUM 01:47
Армия и оружие

СК возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе

Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.
RT на русском 04:19
Политика

Украинские СМИ заподозрили депутата в мастурбации на работе

Газета.Ru 04:28
Театры

Галина Волчек попросила у труппы «Современника» подыскать ей помощника

Найти помощника попросила коллег художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек на открытии сезона, пишет «Телепрограмма».
REGNUM вчера в 23:36
Политика

Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
Гаджеты

В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Спорт

Шубенков: Будем сидеть на старте, пусть Маклеод бежит один

Нева Спорт 02:48
Авто

Минпромторг предложил не менять утильсбор для подержанных автомобилей

Российское ведомство предложило не повышать утильсбор для подержанных легковых машин (старше 3 лет), а также для большинства подержанных коммерческих авто.
SpeedMe вчера в 19:01
Происшествия

В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником

Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное