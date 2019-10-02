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Политика «Извращенцев повыбирали»: Депутат мастурбировал прямо на заседании Рады «Извращенцев повыбирали»; «То он эспандер положил в карман и качнул»; «Больные люди»; «Ну наконец-то хоть один человек в Верховной раде Украины занимается действительно нужным делом», — комментируют пользователи соцсетей действия Кивы.

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