Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Барселона» в гостях победила «Славию»
"Барселона" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов в гостях обыграла "Славию" со счетом 2:1. Победным для каталонцев стал автогол Питера Олайинки (мяч залетел от него в ворота после удара Луиса Суареса с острого угла). Также в составе гостей отличился Лионель Месси.
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Общество
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