"Барселона" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов в гостях обыграла "Славию" со счетом 2:1. Победным для каталонцев стал автогол Питера Олайинки (мяч залетел от него в ворота после удара Луиса Суареса с острого угла). Также в составе гостей отличился Лионель Месси.

Общество Украинцев признали самыми бедными в Европе "Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.

Общество Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Экономика Кудрин поддержал идею амбициозной приватизации Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что поддерживает «амбициозный план» приватизации, предложенный министром финансов, первым вице-премьером Антоном Силуановым, но считает, что его нужно было обсуждать до утверждения бюджета.

Политика Премьер Украины предупредил о проблемах с отоплением Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам".

Общество Правительство одобрило возвращение пива на стадионы Правительство поддержало законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв.

Автоспорт Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Футбол Слуцкий поссорился с футболистом «Витесса» Полузащитник "Витесса" Ришедли Базур ввязался в конфликт с наставником Леонидом Слуцким на тренировке команды.

Спорт Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.

Общество Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер» Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Экономика Подорожание гречки в России опровергли Ранее во вторник, 22 октября, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» написала, что российские поставщики гречневой крупы сообщили торговым сетям о повышении цен на культуру.