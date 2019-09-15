Футбольный клуб «Барселона» обыграл «Валенсию» в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Камп Ноу» закончилась со счетом 5:2. Об этом сообщается на сайте национального турнира.

Общество На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.

Политика В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Политика В Германии считают, что Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что принятое судом ЕС решение по газопроводу Opal носит политический характер и направлено на частичное вытеснение России с рынка.

Политика Bloomberg: Джонсон намерен проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, по которому выход Британии из состава Евросоюза без достигнутого соглашения невозможен.

Армия и оружие Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Шоу-бизнес Тина Канделаки призналась, что заменяет секс спортом Недавно Канделаки выделила еще один неоспоримый плюс спорта. По словам Тины, хорошая тренировка с легкостью может заменить секс.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

Единоборства Джастин Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде Только что завершился главный бой шоу UFC Fight Night 158 между Джастином Гэтжи и Дональдом Серроне.

Политика В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.

Политика МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.

Энергетика Министр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи рассказал о странах, которые не в полной мере выполняют сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.

Общество Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".

Экономика Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.

Наука Из стволовых клеток человека вырастили эмбрионоподобные структуры 13.09.2019 Исследования, в результате которых возникают сложные искусственные эмбрионоподобные структуры, сегодня проводятся многими учеными.

Авто Cadillac показал обновленный седан CT4 Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.

Экономика Минфин оценил расходы на льготную ипотеку на Дальнем Востоке Программа льготной ипотеки под 2% для жителей регионов Дальнего Востока потребует от пяти до десяти млрд рублей в 2020 году.

Политика Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит.

Шоу-бизнес Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

Здоровье Медики назвали причины боли в коленях Болевые ощущения в коленях могут быть вызваны различными причинами. Основные из них назвали медики.