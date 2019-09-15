Футбол

РБКРБК«Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 4-го тура чемпионата Испании

Барселона — Валенсия
5 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Анссумане Фати
2′
Френки Де Йонг
7′
27′
Кевин Гамейро
31′
Родриго Морено
Жерар Пике
51′
Жорди Альба
53′
Анссумане Фати
Луис Суарес
60′
Луис Суарес
61′
67′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
67′
Ферран Торрес
Ли Кан Ин
69′
Ли Кан Ин
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
70′
72′
Родриго Морено
Максимилиано Гомес
Артур
Артуро Видаль
73′
78′
Максимилиано Гомес
Луис Суарес
82′
84′
Денис Черышев
90′+2′
Максимилиано Гомес
Футбольный клуб «Барселона» обыграл «Валенсию» в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Камп Ноу» закончилась со счетом 5:2. Об этом сообщается на сайте национального турнира.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Футбол, Примера, Барселона - Валенсия, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru14:28

Суарес вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «Барсы» в Ла Лиге

Sports.ru17:59

Суарес посвятил гол умершей дочери Луиса Энрике

Спорт-Экспресс22:06

«Барселона» разгромила «Валенсию» и без Месси. 7 голов на двоих!

Матч ТВ15:00

«Барселона» — «Валенсия» — 5:2. Видеообзор матча 4-го тура чемпионата Испании

Sport24.ru18:19

Де Йонг – о разгроме «Валенсии»: важные три очка

Чемпионат18:47

Луис Суарес вошел в топ-3 бомбардиров «Барселоны» в примере

Sportbox.RU17:55
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Газета Кемерова вчера в 09:14
Общество

На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов

На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.
РБК 23:04
Политика

В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
РИА Новости 21:18
Кино

Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда

Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей 12 сентября в 13:47
Политика

В Германии считают, что Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что принятое судом ЕС решение по газопроводу Opal носит политический характер и направлено на частичное вытеснение России с рынка.
ФАН 23:20
Кино

Фильм о Владимире Сорокине вышел в прокат

Новые Известия вчера в 15:56
Политика

Bloomberg: Джонсон намерен проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, по которому выход Британии из состава Евросоюза без достигнутого соглашения невозможен.
ТАСС 22:34
Армия и оружие

Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 12 сентября в 14:59
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Тина Канделаки призналась, что заменяет секс спортом

Недавно Канделаки выделила еще один неоспоримый плюс спорта. По словам Тины, хорошая тренировка с легкостью может заменить секс.
Lisa.ru 12 сентября в 08:45
Экономика

Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году

Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru вчера в 07:12
Космос

Высоту орбиты МКС увеличили на километр

Коммерсантъ 17:42
Единоборства

Джастин Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде

Только что завершился главный бой шоу UFC Fight Night 158 между Джастином Гэтжи и Дональдом Серроне.
Allboxing.ru 23:06
Политика

В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов

Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.
ТАСС вчера в 16:39
Политика

МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
Вести.Ru 11:22
Энергетика

Министр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах

Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи рассказал о странах, которые не в полной мере выполняют сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
RT на русском 12 сентября в 05:25
Общество

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке

Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
Интерфакс 02:54
Экономика

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Наука

Из стволовых клеток человека вырастили эмбрионоподобные структуры

13.09.2019 Исследования, в результате которых возникают сложные искусственные эмбрионоподобные структуры, сегодня проводятся многими учеными.
Портал Поиск вчера в 06:46
Авто

Cadillac показал обновленный седан CT4

Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
Экономика

Минфин оценил расходы на льготную ипотеку на Дальнем Востоке

Программа льготной ипотеки под 2% для жителей регионов Дальнего Востока потребует от пяти до десяти млрд рублей в 2020 году.
EastRussia вчера в 03:25
Политика

Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря

Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит.
Известия 13:39
Шоу-бизнес

Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни

Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.
РИА Новости 22:59
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Общество

Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства

Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 19:41
Гаджеты

Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой

UfaTime.ru 12 сентября в 10:25
Гаджеты

Xiaomi тизером анонсировала новые телевизоры

Газета DAILY 07:08
Здоровье

Медики назвали причины боли в коленях

Болевые ощущения в коленях могут быть вызваны различными причинами. Основные из них назвали медики.
Волгоградская правда 00:01
Политика

Кравчук: украинцы хотели союза с Россией

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru вчера в 19:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное