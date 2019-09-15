Футбольный клуб «Барселона» обыграл «Валенсию» в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Камп Ноу» закончилась со счетом 5:2. Об этом сообщается на сайте национального турнира.

Политика Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских Глава Сбербанка Герман Греф, экс-министр экономики, внес предложение о поднятии зарплаты полиции в 3–4 раза, но сокращении числа сотрудников, сообщает «РИА Новости».

Политика Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.

Энергетика США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.

Авто Удешевленный седан Kia Rio стал глобальной моделью Седан Kia Soluto, который является удешевленным вариантом Rio предыдущего поколения с иным оформлением передней части, превратился в глобальную модель.

Авто GM представил семейство Chevrolet Onix нового поколения General Motors представил в Бразилии новое поколение бюджетного семейства Onix.

Политика Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Экономика Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции.

Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Игры Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в России на PlayStation 4 Ранее игроки из России не смогли загрузить клиент Call of Duty: Modern Warfare для участия в открытом бета-тестировании.

Футбол Комличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии по футболу Российский форвард клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко помог своей команде победить в матче девятого тура чемпионата Чехии.

Политика ЦРУ рассекретило документы о голубях-шпионах ЦРУ рассекретило документы, подтверждающие использование животных и птиц для шпионажа в период "холодной войны".

Наука Физики: темные «полумагниты» могут проходить сквозь нас ежедневно По информации исследователей, темные «полумагниты» могут проходить сквозь нас ежедневно, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Музыка Юрий Лоза раскритиковал творчество Билли Айлиш и Монеточки Российский певец и композитор Юрий Лоза подверг критике американскую исполнительницу Билли Айлиш и российскую артистку Монеточку.

Единоборства Джастин Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде Только что завершился главный бой шоу UFC Fight Night 158 между Джастином Гэтжи и Дональдом Серроне.

Происшествия В Ярославской области в аварии с автобусом погибли семь человек Автобус с людьми двигался из Ярославля, по предварительной информации в его салоне находились 27 пассажиров и водитель.

Общество Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.

Транспорт В Москве прошёл парад городской техники Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.

Шоу-бизнес Богомолов уложил Собчак в катафалк Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова уже окрестили светским событием года.

Здоровье Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.

Религия В РПЦ назвали зарплаты священников Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Политика Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале» На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.

Гаджеты Новая уязвимость SIM-карты позволяет шпионить за пользователями Новая уязвимость SIM-карты под названием SimJacker позволяет шпионить за пользователями.