Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Барселона» обыграла «Вильярреал»

Барселона — Вильярреал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Антуан Гризманн
6′
Артур
15′
Серхи Роберто
26′
44′
Санти Касорла
Лионель Месси
Усман Дембеле
46′
Антуан Гризманн
47′
57′
Хавьер Онтиверос
Карл Токо-Экамби
Серхи Роберто
Френки Де Йонг
63′
68′
Жерар Морено
Мойсес Гомес
72′
Андре Замбо-Ангисса
77′
Санти Касорла
Карлос Бакка
Луис Суарес
Анссумане Фати
78′
81′
Рауль Альбиоль
Хуниор Фирпо
82′
Серджи Бускетс
90′
В матче 6-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1. Счет на 6-й минуте открыли каталонцы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Месси сыграл тайм, «Барса» победила, увольнение Вальверде откладывается

Спорт-Экспресс18:14

Гол Гризманна помог «Барселоне» обыграть «Вильярреал»

Матч ТВ16:52

Гол Гризманна помог «Барселоне» обыграть дома «Вильярреал»

Советский спорт16:51

«Барселона» — «Вильярреал» — 2:1. Видеообзор матча 5-го тура Ла Лиги

Sport24.ru19:11

«Барселона» нанесла поражение «Вильярреалу», но Месси не доиграл из-за травмы

Bookmaker-ratings.ru17:01

Примера. «Барселона» принимает «Вильярреал» и другие матчи 6-го тура

Sport.ru14:58

«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря голам Гризманна и Артура

Чемпионат16:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
Политика

В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России

Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Политика

Демократы объявили о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей американского конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:40
Общество

Зарплаты бюджетников вырастут с 1 октября

Зарплаты бюджетников, которые не были затронуты «майскими указами» президента, с 1 октября повысится на 4,3%. По данным РИА Новости, средства на это заложены в федеральном бюджете.
Национальная служба новостей 05:18
Киберспорт

Destiny 2 — Предзагрузка клиента в Steam и тех-работы на сутки

В рамках подготовки выхода «Обитель Теней» в понедельник, 30 сентября, начнутся технические работы, которые продлятся сутки, до самого релиза дополнения.
Srnsk 14:10
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

Газета.Ru 17:14
Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Происшествия

Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали

RT на русском 19:11
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Наука

Изобретатель сделал «гитару» из штрихкодов

Британский изобретатель Джеймс Брутон (James Bruton) создал подобие MIDI-гитары, в которой ноты закодированы в штрихкодах, а звучать она начинает при их считывании сканером.
N+1 вчера в 06:53
Гаджеты

Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD

Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com вчера в 01:50
Армия и оружие

Испанская газета сравнила российский спецназ с «Морскими котиками» США

Испанская газета АВС рассказала о знаменитом американском спецподразделении «Морские котики» и российском спецназе, сравнив две структуры по многим параметрам.
Слово и Дело 09:03
Политика

Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда

Московский Комсомолец 06:49
Политика

Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Шоу-бизнес

Виторган и Нинидзе впервые продемонстрировали чувства на публике

Пара даже вместе побывала на море. Только вот сами влюбленные отношения долгое время не комментировали.
Телепрограмма 15:07
Культура

Раскрыта причина срыва Соловьева

Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер 13:01
Политика

Законность приостановки работы парламента решит Верховный суд Британии

В британском Верховном суде 24 сентября вынесут решение о законности приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 17:34
Футбол

Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов

Портал 90min.com составил список из семи луших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
Metaratings 17:05
Политика

Путин отметил роль атомной отрасли России в создании нового вооружения

Российский лидер Владимир Путин в приветствии, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности России, отметил роль атомной отрасли страны в создании вооружения нового поколения.
RT на русском 16:06
Космос

Первый космонавт из ОАЭ отправится на МКС

Комсомольская правда 10:11
Гаджеты

Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян

Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
Ferra 09:01
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

Газета.Ru 12:42
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика

СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
Авто

На какой пробег рассчитаны современные двигатели, раскрыли эксперты

Автомобильные специалисты рассказали СМИ, на какой пробег рассчитаны современные двигатели, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:55
Космос

Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou

Росбалт 22 сентября в 23:14
Музыка

Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»

Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение - 2019» в Польше представит дуэт.
Слово и Дело 19:19
Общество

В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя

После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР.
Российская газета 16:59
Политика

Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное