Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Барселона» обыграла «Вильярреал»

Барселона — Вильярреал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Антуан Гризманн
6′
Артур
15′
Серхи Роберто
26′
44′
Санти Касорла
Лионель Месси
Усман Дембеле
46′
Антуан Гризманн
47′
57′
Хавьер Онтиверос
Карл Токо-Экамби
Серхи Роберто
Френки Де Йонг
63′
68′
Жерар Морено
Мойсес Гомес
72′
Андре Замбо-Ангисса
77′
Санти Касорла
Карлос Бакка
Луис Суарес
Анссумане Фати
78′
81′
Рауль Альбиоль
Хуниор Фирпо
82′
Серджи Бускетс
90′
В матче 6-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1. Счет на 6-й минуте открыли каталонцы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гол Гризманна помог «Барселоне» обыграть дома «Вильярреал»

Советский спорт16:51

Гол Гризманна помог «Барселоне» обыграть «Вильярреал»

Sportbox.RU16:52

Гол Гризманна помог «Барселоне» обыграть «Вильярреал»

Матч ТВ16:52

«Барселона» — «Вильярреал» — 2:1. Видеообзор матча 5-го тура Ла Лиги

Sport24.ru19:11

«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря голам Гризманна и Артура

Чемпионат16:49

«Барса» не провела на ноль ни одного из 6 стартовых матчей Ла Лиги впервые с дебютного сезона Пепа

Sports.ru16:18

Месси сыграл тайм, «Барса» победила, увольнение Вальверде откладывается

Спорт-Экспресс18:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Политика

Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Космос

NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема

Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости вчера в 03:21
Политика

В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Авто

Сбербанк начнет продавать автомобили

Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty 02:28
Происшествия

В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей

REGNUM 06:09
Волейбол

Российские волейболисты проиграли сборной Словении в четвертьфинале ЧЕ

Вести ФМ 01:45
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК 13:03
Общество

Школа в воронежском райцентре стала «Точкой роста»

REGNUM 07:29
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Энергетика

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском 17:41
Футбол

Сборную России могут не допустить на чемпионат мира 2022 года

По данным издания Newsweek, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, то национальная сборная по футболу не сможет попасть на чемпионат мира 2022 года, который будет проходить в Катаре.
Петербургский дневник 04:02
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Интернет

Названы самые небезопасные и распространенные пароли

Эксперты-специалисты назвали самый легкий распространенный и при этом небезопасный пароль для взлома личных данных.
Ugpressa.ru 22 сентября в 03:17
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Космос

Запуск «Протона» отложен из-за неправильно подключенного спутника США

РЕН ТВ 19:09
Кино

В сети появился новый трейлер «Холодное сердце 2»

Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
Piter.tv 03:20
Происшествия

Юрий Чайка проведёт совещание в Красноярском крае

В Красноярском крае на 25 сентября запланировано совещание с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки.
REGNUM 03:02
Хоккей

«Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша

«Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.
Собака.ru 05:30
Футбол

«Ювентус» без Роналду одержал волевую победу над «Брешией»

Матч ТВ 16:58
Футбол

ЦСКА встретили во Владикавказе с пирогами

Sputnik Южная Осетия 15:00
Общество

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Наука

Сухие пятна крови расскажут о редких наследственных заболеваниях

Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН изучают метод диагностики по сухим пятнам крови редких заболеваний у новорожденных, в том числе фенилкетонурии, которая может привести к олигофрении.
НДН.инфо 02:06
Хоккей

Кравцов и Панарин забили все три гола в победном матче с «Айлендерс»

Счет в матче открыл Виталий Кравцов. Затем Артемий Панарин с передачи Павла Бучневича увеличил преимущество своей команды.
Матч ТВ 21:21
Футбол

ФИФА признала Месси лучшим футболистом 2019 года

Международная федерация футбола на торжественной церемонии в итальянском Милане объявила лучшего футболиста 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 16:15
Шоу-бизнес

Луиза-Габриэла Бровина рассталась с бойфрендом

Актриса удалила из личного блога совместные фото с экс-бойфрендом и заявила, что теперь свободна.
StarHit.ru вчера в 15:00
Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Экономика

Северное влияние: самые высокие пенсии получают на Чукотке

Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.
Известия 17:01
Общество

IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.
РБК 12:05
Общество

МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости

Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Российская газета 15:52
Политика

Трамп и Дуда обсудили опасность «Северного потока-2»

США неоднократно высказывались против «Северного потока-2», будучи заинтересованными в продаже Европе своего сжиженного природного газа.
Евразия Daily 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное