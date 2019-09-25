Футбол

REGNUMREGNUM«Барселона» обыграла «Вильярреал» с голом Гризманна

Барселона — Вильярреал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Антуан Гризманн
6′
Артур
15′
Серхи Роберто
26′
44′
Санти Касорла
Лионель Месси
Усман Дембеле
46′
Антуан Гризманн
47′
57′
Хавьер Онтиверос
Карл Токо-Экамби
Серхи Роберто
Френки Де Йонг
63′
68′
Жерар Морено
Мойсес Гомес
72′
Андре Замбо-Ангисса
77′
Санти Касорла
Карлос Бакка
Луис Суарес
Анссумане Фати
78′
81′
Рауль Альбиоль
Хуниор Фирпо
82′
Серджи Бускетс
90′
Футбольный клуб «Барселона» обыграл команду «Вильярреал» в матче шестого тура испанской Примеры. Игра состоялась на поле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыл уже на 7-й минуте французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн.
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