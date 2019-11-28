Лига чемпионов

NewInformNewInform«Барселона» обыграла «Боруссию Д» и досрочно вышла в плей-офф ЛЧ

Каталонский клуб завершил на первом месте групповую стадию ЛЧ. «Барселона» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов принимала на «Ноу Камп» дортмундскую «Боруссию». Хозяева победили со счетом 3:1.
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«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

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