Лига чемпионов
NewInform«Барселона» обыграла «Боруссию Д» и досрочно вышла в плей-офф ЛЧ
Каталонский клуб завершил на первом месте групповую стадию ЛЧ. «Барселона» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов принимала на «Ноу Камп» дортмундскую «Боруссию». Хозяева победили со счетом 3:1.
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Вальверде об игре Месси в матче с «Боруссией»: «Что тут сказать, это было невероятно»
Sports.ruвчера в 18:17
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