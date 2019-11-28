Лига чемпионов
РБК«Барселона» одержала победу над «Боруссией» и вышла в плей-офф ЛЧ
«Барселона» со счетом 3:1 одержала победу над дортмундской «Боруссией» в домашнем матче пятого тура группового стадии Лиги чемпионов (ЛЧ). Таким образом «Барселона» обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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