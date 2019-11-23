Футбол

MetaratingsMetaratings«Барселона» одержала волевую победу над «Леганесем»

Леганес — Барселона
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Муниципальный стадион Бутарке
Юссеф Эн-Несири
12′
Роке Меса Кеведо
20′
32′
Серджи Бускетс
53′
Луис Суарес
57′
Серджи Бускетс
Иван Ракитич
57′
Антуан Гризманн
Артуро Видаль
Оскар Родригес
Хавьер Эрасо Гоньи
61′
70′
Френки Де Йонг
Анссумане Фати
79′
Артуро Видаль
Кеннет Омеруо
Родриго Тарин
83′
Роке Меса Кеведо
Гидо Марсело Каррильо
83′
90′
Артуро Видаль
В 14-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде обыграла «Леганес» со счетом 2:1. Клуб из Каталонии проигрывал после первого тайма со счетом 0:1, пропустив после удара Юссефа Эн-Несири. Однако во втором сумели ответить точными ударами Луиса Суареса и Артуро Видаля.
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