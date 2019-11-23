В 14-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде обыграла «Леганес» со счетом 2:1. Клуб из Каталонии проигрывал после первого тайма со счетом 0:1, пропустив после удара Юссефа Эн-Несири. Однако во втором сумели ответить точными ударами Луиса Суареса и Артуро Видаля.

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Экономика Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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Космос Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).

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Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.