Матч 14-го тура испанской примеры Леганес Барселона завершился выездной победой лидера чемпионата с результатом 2:1. Счет на 12-й минуте открыл марокканский форвард хозяев Юссеф Эн-Несери, но во втором тайме голы Луиса Суареса и Артуро Видаля принесли каталонцам очередные три очка.

«Барселона» одержала волевую победу в матче с «Леганесом»

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