Футбол
Советский спорт«Барселона» одержала волевую победу в матче с «Леганесом»
Юссеф Эн-Несири
|12′
Роке Меса Кеведо
|20′
|32′
Серджи Бускетс
|53′
Луис Суарес
|57′
Серджи Бускетс
Иван Ракитич
|57′
Антуан Гризманн
Артуро Видаль
Оскар Родригес
Хавьер Эрасо Гоньи
|61′
|70′
Френки Де Йонг
Анссумане Фати
|79′
Артуро Видаль
Кеннет Омеруо
Родриго Тарин
|83′
Роке Меса Кеведо
Гидо Марсело Каррильо
|83′
|90′
Артуро Видаль
|22%
|Владение мячом
|78%
|60%
|Процент точных передач
|86%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|1
|–
|Угловые
|6
|17
|Отборы
|4
|11
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Леганес
Расстановка 5‑4‑1
1
Куэльяр
16
Росалес
3
Бустинса
15
Тарин
22
Сиовас
5
Сильва
7
Брэйтуэйт
21
Перес
18
Каррильо
17
Эрасо
26
Эн-Несири
1
Тер Штеген
16
Ваг
3
Пике
23
Умтити
24
Фирпо
11
Дембеле
31
Фати
10
Месси
4
Ракитич
22
Видаль
9
Суарес
Барселона
Расстановка 4‑5‑1
Матч 14-го тура испанской примеры Леганес Барселона завершился выездной победой лидера чемпионата с результатом 2:1. Счет на 12-й минуте открыл марокканский форвард хозяев Юссеф Эн-Несери, но во втором тайме голы Луиса Суареса и Артуро Видаля принесли каталонцам очередные три очка.
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