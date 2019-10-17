Футбол
Вести.Ru«Барселона» одобрила перенос «класико» с «Реалом» на декабрь
Футбольная "Барселона" из-за народных волнений, охвативших столицу Каталонии, не сможет провести принципиальный матч против мадридского "Реала" на "Камп Ноу", который запланирован на 26 октября. Однако в каталонском клубе готовы перенести встречу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 13:30, Ашберн
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Общество
Из-за пенсионной реформы численность сотрудников МВД сократилась
Из-за пенсионной реформы численность личного состава МВД существенно сократилась.
МонаВиста вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Политика
Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit
Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
РБК 13:09
Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
В Дагестане в школу в селе Уллуая ворвался вооруженный топором мужчина в маске Джокера, передает РЕН.
Газета.Ru 11:30
Шоу-бизнес
Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать
Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать Ведущая опубликовала черно-белый архивный снимок с необычной прической.
Экспресс газета 05:41
Политика
Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Газета.Ru 11:43
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Политика
Подлодку проекта 885М «Казань» передадут флоту не раньше конца 2020 года
Головная подлодка проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань" будет сдана флоту не раньше конца 2020 года.
ТАСС 12:06
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Происшествия
Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска
Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Происшествия
В Зауралье оштрафованы протестующие против ремонта тубдиспансера
Административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции») был составлен после того, как представители «Альянса врачей», курганского штаба Навального и три ранее судимых лица, сняли пломбы с опечатанного здания Чернавского тубдиспансера, закрытого на капитальный ремонт.
REGNUM 12:08
Политика
Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана
Президент США Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на пост нового посла в России.
RT на русском 12:22
Теннис
Рублев одолел Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
За право сыграть в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» Рублев сыграет с сербом Николой Милоевичем, который вышел в четвертьфинал после снятия с турнира третьей ракетки мира Даниила Медведева.
Нева Спорт 13:19
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Шоу-бизнес
Никас Сафронов раскритиковал Софию Ротару за увлечение пластикой
Знаменитый художник Никас Сафронов раскритиковал желание певицы Софии Ротару выглядеть намного моложе своих лет.
Татарстан Сегодня 05:58
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Происшествия
Около 2 тыс человек эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за возгорания
Около двух тысяч человек эвакуировали из ТРК "Гранд Каньон" в Петербурге из-за возгорания электровентилятора на кровле, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 11:47
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Музыка
На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России
Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
News.ru вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Вера Алентова слегка подправила изуродованное лицо
Еще несколько лет назад пластическая хирургия настолько испортила лицо актрисы Веры Алентовой, что она стала просто неузнаваемой.
Paparazzi.ru 06:44
Политика
В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
РБК 13:04
Политика
Верховная рада начала расследование против трех украинских телеканалов
Парламент Украины создал временную комиссию, которая займется расследованием в отношении телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.
РИА Новости 11:40
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 10:20
Общество
Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно
Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
Коммерсантъ 11:31