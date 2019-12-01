"Барселона" огласила заявку на матч 15-го тура Ла Лиги против "Атлетико".

«Барселона» огласила заявку на матч с «Атлетико»

Экономика Смоленщине обещают экономический прорыв В преддверии серьезных федеральных изменений - принятия ряда серьезнейших законопроектов, которые правительство внесло в Государственную Думу, мы с председателем Смоленской областной Думы также приняли решение провести профильные комитеты совместно с членами администрации, которые курируют те или иные направления по компетенции данных законопроектов.

Политика Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Подозреваемых в пособничестве боевикам задержали в Дагестане Задержанные подозреваются в пособничестве членам бандподполья, в частности, группировке Асельдерова, нейтрализованого в ходе спецоперации в декабре 2016 года.

Происшествия В Астраханском порту потушили пожар на иранском судне Возгорание на иранском судне VAFA-2 (порт приписки - Исламская Республика Иран) в Астраханском южном порту полностью ликвидировали, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Экономика Госказначейство Украины рассказало об объёме средств на своём счету Отмечается, что на едином счёте Госказначейства Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года находится чуть более 55 млрд гривен.

Политика Минэнерго Украины назвало условия отказа от исков к «Газпрому» Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.

Музыка На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.

Общество В Крыму закрыли отель Софии Ротару Villa Sofia закрывается, официальной причиной называют реконструкцию.В СМИ отмечают, что гостиница не приносила доходов своей владелице — певице Софии Ротару.

Общество Луганский медуниверситет прошел аккредитацию в России Луганский государственный медицинский университет (ЛГМУ) имени Святителя Луки первым из вузов ЛНР прошел аккредитацию в Российской Федерации.

Экономика Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).

Происшествия Танкер и сухогруз столкнулись в Ростовской области Два судна столкнулись и получили повреждения на реке Дон в Ростовской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в понедельник, 2 декабря.

Общество Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.

Спорт Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.

Происшествия Министр внутренних дел Абхазии освобожден от должности Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Гарри Аршба от должности министра внутренних дел.