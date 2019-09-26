Футбол
News.ru«Барселона» оштрафована на 300 евро из-за переговоров с Гризманном
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оштрафовала «Барселону» на 300 евро из-за старта переговоров с французским нападающим Антуаном Гризманном до начала трансферного окна.
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«Барселона» подаст апелляцию на штраф в € 300 за ранние переговоры с Гризманном
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